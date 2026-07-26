Tình trạng của De Ligt

MU đón nhận thông tin không mấy tích cực về chấn thương của Matthijs de Ligt, khi trung vệ người Hà Lan phải nghỉ thi đấu lâu hơn so với dự kiến.

De Ligt có thể tiếp tục làm bạn với giường bệnh.

De Ligt vắng mặt kể từ khi dính chấn thương lưng ở chiến thắng 2-1 trước Crystal Palace hồi tháng 11 năm ngoái. Khi đó, HLV Ruben Amorim khẳng định trung vệ 26 tuổi chỉ gặp vấn đề nhỏ và có thể sớm trở lại. Tuy nhiên, mọi chuyện diễn biến theo chiều hướng hoàn toàn khác.

Đã 8 tháng trôi qua, De Ligt tiếp tục làm bạn với giường bệnh. Anh bỏ lỡ toàn bộ giai đoạn Michael Carrick lên thay Amorim dẫn dắt đội bóng, đồng thời không thể cùng tuyển Hà Lan tham dự World Cup 2026.

Mới nhất, đội chủ sân Old Trafford xác nhận De Ligt trải qua một ca phẫu thuật thành công nhằm xử lý dứt điểm chấn thương lưng. Cầu thủ người Hà Lan sẽ bước vào giai đoạn hồi phục mới và được kỳ vọng trở lại trong những tháng đầu mùa giải 2026/27.

Tuy nhiên, theo The Athletic, quá trình hồi phục của De Ligt có thể kéo dài hơn dự kiến. Nguồn tin này cho biết trung vệ người Hà Lan khả năng chỉ tái xuất vào cuối năm, thay vì trở lại ngay ở giai đoạn đầu mùa giải như kỳ vọng của CLB.

Đây là tổn thất không nhỏ với HLV Michael Carrick, trong bối cảnh MU chuẩn bị chinh chiến ở Champions League và cần chiều sâu đội hình để cạnh tranh trên nhiều mặt trận.

Dù vậy, "Quỷ đỏ" đón nhận tín hiệu tích cực từ Lisandro Martinez. Trung vệ người Argentina gặp vấn đề trong trận chung kết World Cup 2026, nhưng kết quả kiểm tra cho thấy chấn thương không nghiêm trọng như lo ngại ban đầu.

Trong thời gian De Ligt vắng mặt, Harry Maguire là chốt chặn đáng tin cậy nơi hàng thủ, trong khi Ayden Heaven, Leny Yoro và Noussair Mazraoui đều hoàn thành tốt nhiệm vụ khi được trao cơ hội.