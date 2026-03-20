Carrick báo tin xấu về De Ligt

HLV Michael Carrick thừa nhận không thể xác định thời điểm trung vệ Matthijs de Ligt sẽ trở lại thi đấu cho MU.

De Ligt chưa hẹn ngày trở lại.

Chia sẻ với truyền thông, Carrick cho biết: “Rất khó để đưa ra mốc thời gian cụ thể. Với chấn thương lưng, đôi khi bạn nghĩ mọi thứ ổn, nhưng rồi lại phát sinh vấn đề. Chúng tôi cần kiên nhẫn và hỗ trợ cậu ấy tối đa”.

De Ligt từng là trụ cột nơi hàng thủ “Quỷ đỏ”, ra sân trọn vẹn 13 trận đầu mùa. Tuy nhiên, anh bất ngờ vắng mặt ở cuộc tiếp đón West Ham United hôm 4/12.

Thời điểm đó, HLV Ruben Amorim cho rằng đây chỉ là vấn đề nhỏ và kỳ vọng trung vệ người Hà Lan có thể kịp tái xuất trong chuyến làm khách trước Wolves ít ngày sau. Dù vậy, mọi thứ không diễn ra như dự kiến.

De Ligt vẫn chưa thể trở lại và sẽ tiếp tục vắng mặt ở trận gặp Bournemouth rạng sáng 21/3. Nếu tình trạng kéo dài, cầu thủ 26 tuổi sẽ nghỉ thi đấu hơn 4 tháng trước khi MU chạm trán Leeds vào ngày 13/4.

Dù có nhiều đồn đoán về khả năng phẫu thuật, Carrick từ chối bình luận sâu: “Chúng tôi đang làm mọi thứ có thể. Cậu ấy đang tiến triển, nhưng không nhanh như kỳ vọng".

Chấn thương kéo dài cũng ảnh hưởng lớn tới cơ hội lên tuyển Hà Lan của De Ligt cho World Cup 2026. Dù từng được HLV Ronald Koeman triệu tập trước đó, khả năng góp mặt của anh lúc này đang bị đặt dấu hỏi.

