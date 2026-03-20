Senegal mang cúp vô địch châu Phi đến căn cứ quân sự

Liên đoàn Bóng đá Châu Phi (CAF) vừa gây bão khi bất ngờ tuyên bố Morocco mới là nhà vô địch, với lý do Senegal đã “rút lui khỏi sân” trong trận chung kết.

Ông Pape Thiaw cùng chiếc cúp ở một căn cứ quân sự.

Phản ứng lại, HLV trưởng Pape Thiaw khẳng định Senegal sẽ không trao trả chiếc cúp. Hình ảnh ông cùng các cầu thủ và chiếc cúp xuất hiện tại một căn cứ quân sự, được bảo vệ bởi binh lính, được Mundo Deportivo đăng tải, như một biểu tượng cho sự phản kháng.

Tổng thống Senegal, Bassirou Diomaye Faye, cũng đã lên tiếng mạnh mẽ, kêu gọi đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). Cuộc chiến pháp lý hứa hẹn sẽ còn kéo dài, trong khi chiếc cúp giờ đây lại trở thành tâm điểm của một cuộc tranh chấp chưa có hồi kết.

Trước đó, những gì tưởng chừng đã khép lại sau đêm chung kết kịch tính lại bất ngờ bị đảo ngược bởi một quyết định chưa từng có tiền lệ từ Liên đoàn bóng đá châu Phi.

Senegal đã bước lên đỉnh vinh quang sau chiến thắng nghẹt thở trước Morocco. Trận đấu ghi dấu bằng tình huống gây tranh cãi khi đội chủ nhà được hưởng một quả phạt đền, khiến các cầu thủ Senegal phản ứng dữ dội và rời sân trong chốc lát. Dưới sự kêu gọi của đội trưởng Sadio Mane, họ quay lại thi đấu, trước khi giành chiến thắng nhờ bàn quyết định của Pape Gueye trong hiệp phụ.

Về phía Morocco, Liên đoàn bóng đá nước này đồng ý với phán quyết từ CAF. Tuy nhiên, họ nhấn mạnh chỉ muốn bảo vệ tính nghiêm minh của luật lệ tại các giải đấu lớn.

"Việc tuân thủ quy định là nền tảng đảm bảo sự công bằng và uy tín cho các giải đấu quốc tế", Liên đoàn Bóng đá Morocco cho biết.