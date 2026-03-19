Phản ứng của Morocco khi được trao chức vô địch châu Phi

Quyết định của Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF) khiến Senegal mất danh hiệu dù thắng trên sân, mở ra cuộc tranh chấp pháp lý với Morocco.

Morocco được công nhận là nhà vô địch châu lục.

"Liên đoàn Bóng đá Hoàng gia Morocco (FRMF) hoan nghênh phán quyết của Liên đoàn Bóng đá Châu Phi (CAF). Mục tiêu của chúng tôi không phải là phủ nhận nỗ lực thể thao của Senegal mà là bảo vệ tính nghiêm minh của luật lệ tại các giải đấu lớn. Việc tuân thủ quy định là nền tảng đảm bảo sự công bằng và uy tín cho các giải đấu quốc tế", thông báo của FRMF có đoạn.

Dù vậy, phía Senegal phản ứng dữ dội. Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá nước này, ông Abdoulaye Seydou Sow, gọi việc tước chức vô địch của Sadio Mane cùng đồng đội là một “sự bất công” và khẳng định quyết định của CAF không có cơ sở pháp lý vững chắc. Senegal tuyên bố sẽ đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) nhằm tìm lại công lý.

Senegal chiến thắng sau loạt luân lưu trận chung kết.

Quyết định gây tranh cãi của Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF) làm rung chuyển làng túc cầu khi Senegal chính thức bị tước danh hiệu vô địch AFCON, đồng thời Morocco được trao lại chức vô địch trong một diễn biến chưa từng có tiền lệ.

Trước đó, Senegal đánh bại Morocco 1-0 trong trận chung kết diễn ra hồi tháng 1, với bàn thắng quyết định của Pape Gueye trong hiệp phụ.

Tuy nhiên, bước ngoặt của trận đấu đến ở những phút bù giờ khi Senegal rời sân theo chỉ đạo của HLV Pape Thiaw, sau khi Morocco được hưởng một quả phạt đền muộn.

Dù trận đấu sau đó tiếp tục và có thêm diễn biến, hành động rời sân này đã trở thành căn cứ pháp lý quan trọng cho quyết định sau cùng của CAF.

Sau 58 ngày xem xét, CAF viện dẫn Điều 82 trong quy định của AFCON, theo đó bất kỳ đội bóng nào tự ý rời sân mà không có sự cho phép của trọng tài sẽ bị xử thua. Phán quyết này khiến Senegal mất danh hiệu, còn Morocco được trao chức vô địch lần thứ hai trong lịch sử.