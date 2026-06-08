Dư luận thế giới sốc với Eriksen

Truyền thông châu Âu tỏ ra lo lắng cho tình trạng sức khỏe của tiền vệ Christian Eriksen.

Eriksen gục ngã trên sân. Ảnh: Reuters.

Ở trận giao hữu giữa Đan Mạch và Ukraine rạng sáng 8/6, Eriksen bất ngờ đổ gục xuống sân dù không bị ai tác động. Các cầu thủ hai đội lập tức ra hiệu gọi nhân viên y tế, trong khi nhiều đồng đội đứng thành vòng tròn quanh anh để bảo vệ sự riêng tư cho tiền vệ 34 tuổi, cho đến khi anh được đưa đến bệnh viện Odense.

Sau quá trình kiểm tra, Eriksen được xác nhận đang trong tình trạng tỉnh táo và ổn định. Theo bác sĩ đội tuyển Morten Boesen, thiết bị khử rung tim cấy trong cơ thể tiền vệ người Đan Mạch hoạt động đúng chức năng, giúp cầu thủ này nhanh chóng lấy lại ý thức.

Dù vậy, khoảnh khắc Eriksen đổ gục xuống sân khiến truyền thông châu Âu bàng hoàng. Marca viết: "Eriksen lại khiến mọi người thót tim: anh ngã xuống sân khi ôm ngực". Trong khi đó, AS giật tít: "Eriksen lại một lần nữa gục ngã trên sân". Trong bài viết, tờ báo Tây Ban Nha mô tả cựu tiền vệ MU tiếp tục đối mặt với những vấn đề tim mạch nghiêm trọng.

Eriksen gây lo lắng.

The Sun (Anh) bình luận: "Eriksen lại gục ngã trên sân, đúng 5 năm sau biến cố từng khiến anh chết lâm sàng trong 5 phút". Tờ báo này cho rằng chính máy khử rung tim được cấy trong cơ thể đã cứu sống tiền vệ người Đan Mạch.

Cựu tiền đạo tuyển Đan Mạch, Nicklas Bendtner, tham gia bình luận trận đấu trên sóng truyền hình. Chứng kiến Eriksen gục ngã, Bendtner thừa nhận đã rơi nước mắt.

"Đây là những hình ảnh kinh hoàng và nó hoàn toàn làm lu mờ phần còn lại của buổi tối hôm nay", cựu tiền đạo Arsenal nói. "Tôi đang nghĩ đến gia đình và các con của Christian. Đây là một tình huống rất khó khăn vào lúc này. Với tư cách là bạn của Christian, tôi chỉ có thể nói rằng điều đó thực sự quá khủng khiếp".

Theo Daily Mail, nhiều đồng đội của Eriksen ở tuyển Đan Mạch đã không thể giấu được sự đau buồn và bật khóc ngay trên sân. Rất may, tình hình của cựu sao MU không quá nghiêm trọng.

Dù nỗi lo vẫn còn hiện hữu, việc Eriksen tỉnh táo và sức khỏe ổn định là tin vui lớn đối với tuyển Đan Mạch cũng như người hâm mộ trên toàn thế giới sau những phút giây hoảng loạn trên sân.

Eriksen ngã quỵ ngay trên sân Christian Eriksen một lần nữa khiến người hâm mộ bóng đá phải lo âu khi ngã quỵ xuống sân trong trận giao hữu với Ukraine rạng sáng 8/6.