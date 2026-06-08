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Thể thao

Phản ứng của CĐV Đông Nam Á khi U19 Việt Nam thua Indonesia

  • Thứ hai, 8/6/2026 06:32 (GMT+7)
  • 59 phút trước

Thất bại 1-2 trước Indonesia tối 7/6 không chỉ khiến U19 Việt Nam lỡ ngôi đầu bảng mà còn kéo theo làn sóng bình luận trái chiều từ người hâm mộ khắp Đông Nam Á.

Chiến thắng giúp U19 Indonesia khép lại vòng bảng với thành tích toàn thắng, qua đó giành ngôi nhất bảng A và tấm vé trực tiếp vào bán kết. Trong khi đó, U19 Việt Nam chỉ đứng nhì bảng và phải chờ kết quả từ các bảng đấu còn lại để nuôi hy vọng đi tiếp với tư cách đội nhì có thành tích tốt nhất.

Ngay sau trận đấu, mạng xã hội Đông Nam Á xuất hiện hàng loạt bình luận trái chiều. Phần lớn cổ động viên Indonesia bày tỏ niềm vui khi đội nhà duy trì thành tích hoàn hảo và tiếp tục được xem là ứng viên sáng giá cho chức vô địch.

Bên cạnh đó, trận đấu cũng tạo ra nhiều tranh luận liên quan đến những tình huống cầu thủ nằm sân và cách điều hành của trọng tài. Một bộ phận người hâm mộ cho rằng đây là điều thường thấy ở những trận đấu có tính chất căng thẳng, khi cả hai đội đều chịu áp lực lớn về kết quả.

Không ít CĐV Đông Nam Á cũng lên tiếng bảo vệ U19 Việt Nam. Họ cho rằng đội bóng chiến đấu quyết tâm và còn cơ hội giành vé vào bán kết. Một bình luận nhận được nhiều sự đồng tình cho rằng: "Bóng đá luôn có cảm xúc và tranh cãi. Điều quan trọng là cả hai đội đều cống hiến hết mình vì mục tiêu."

Ngoài ra, nhiều người hâm mộ trung lập đánh giá đây là trận đấu hấp dẫn nhất bảng A khi cả Indonesia và Việt Nam đều có thời điểm chơi tốt. Theo họ, kết quả cuối cùng phản ánh sự hiệu quả của đội chủ nhà, nhưng không làm giảm giá trị màn trình diễn của đại diện Việt Nam.

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