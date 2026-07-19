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Thể thao World Cup 2026

Nụ cười hiếm hoi của Mainoo ở World Cup 2026

  • Chủ nhật, 19/7/2026 10:10 (GMT+7)
  • 42 phút trước

Kobbie Mainoo thể hiện cảm xúc vui vẻ hiếm hoi khi khép lại World Cup 2026 mà không thi đấu phút nào, thậm chí lỡ cả trận tranh hạng ba vì chấn thương.

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Nhiều CĐV Manchester United và tuyển Anh ghi lại khoảnh khắc Mainoo nở nụ cười sau trận tranh hạng ba giữa Anh và Pháp. Người bắt đầu là Bukayo Saka, hai cầu thủ trò chuyện một lúc và kết thúc bằng nụ cười vui vẻ.
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Trong trận tranh hạng ba thắng Pháp 6-4 rạng sáng 19/7, Mainoo thậm chí không có tên trên băng ghế dự bị vì chấn thương, qua đó khép lại giải đấu mà không ra sân dù chỉ một phút. Ảnh: Reuters.
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Khác với tâm lý hồ hởi khi mới tập trung cùng đội tuyển, Mainoo càng ngày càng thể hiện sự thất vọng khi không được HLV Thomas Tuchel tung ra sân. Ảnh: Reuters.
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Mainoo dự kiến ra sân trong trận tranh hạng ba, nhưng dính chấn thương trong buổi tập cùng tuyển Anh. Đây được xem là dấu chấm hết cho một kỳ World Cup đáng quên của tài năng trẻ từng được đề cử giải Cầu thủ trẻ hay nhất Premier League 2025/26. Ảnh: Reuters.
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Mainoo đến với sân Miami (Mỹ) với gương mặt buồn bã và không biểu lộ quá nhiều tương tác với các đồng đội. Ảnh: Reuters.
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Mainoo thẫn thờ quan sát cả đội thi đấu trong trận bán kết gặp Argentina. Tuyển Anh mở tỷ số nhưng sau đó bị đối thủ ngược dòng thành công và lỡ hẹn với trận chung kết World Cup 2026. Ảnh: Reuters.
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Truyền thông Anh cho biết sau trận mở màn vòng bảng, Thomas Tuchel từng cân nhắc sử dụng Mainoo thay cho Declan Rice chưa đạt thể trạng tốt nhất. Tuy nhiên, màn thể hiện trên sân tập không đủ thuyết phục khiến tiền vệ sinh năm 2005 mất dần cơ hội. Ảnh: Reuters.

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Theo Sky Sports, Mainoo ngày càng cảm thấy chán nản trong suốt hơn một tháng tập trung cùng đội tuyển. Nguồn tin này cho biết tiền vệ trẻ nhận ra vị trí của mình trong thứ tự ưu tiên của ban huấn luyện và rơi vào trạng thái mất động lực. Ảnh: Reuters.
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Hình ảnh Mainoo lặng lẽ rời khu vực phỏng vấn sau mỗi trận, trùm mũ áo và đeo tai nghe, cũng phản ánh phần nào tâm trạng của anh. Thậm chí khi nhận huy chương cho hạng ba World Cup 2026, Mainoo vẫn không nở nụ cười nào.
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Nụ cười của Mainoo sau trận có lẽ phản ánh phần nào anh bắt đầu quên đi World Cup 2026 và chuẩn bị bắt đầu một mùa giải mới nhiều kỳ vọng với Manchester United.

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Mainoo Kobbie Mainoo Premier League Hạng Ba World Cup 2026 tuyển Anh Pháp

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