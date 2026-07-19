Nụ cười hiếm hoi của Mainoo ở World Cup 2026

Mainoo dự kiến ra sân trong trận tranh hạng ba, nhưng dính chấn thương trong buổi tập cùng tuyển Anh. Đây được xem là dấu chấm hết cho một kỳ World Cup đáng quên của tài năng trẻ từng được đề cử giải Cầu thủ trẻ hay nhất Premier League 2025/26. Ảnh: Reuters.