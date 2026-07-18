Huyền thoại MU khuyên Mainoo bỏ trận tranh hạng ba

Cựu tiền vệ Nicky Butt gây sốc khi khuyên Kobbie Mainoo giả chấn thương để bỏ trận tranh hạng ba World Cup 2026, đồng thời yêu cầu sa thải Thomas Tuchel.

Kobbie Mainoo vẫn chưa được ra sân tại World Cup 2026.

Huyền thoại Manchester United, Nicky Butt cho rằng tiền vệ 21 tuổi nên ưu tiên bảo vệ bản thân cho sự nghiệp tại CLB, thay vì mạo hiểm ở một trận đấu không còn nhiều ý nghĩa.

Bất bình với việc cầu thủ sinh năm 2004 không được sử dụng một phút nào từ đầu giải, Nicky Butt thẳng thắn phát biểu: "Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra ở đó, có điều gì đó không ổn. Giờ đây họ chuẩn bị đưa đội hình dự bị vào một trận tranh hạng ba ngớ ngẩn. Nếu là Mainoo, tôi sẽ từ chối thi đấu. Tôi sẽ nói rằng mình bị chấn thương".

Cựu tiền vệ "Quỷ đỏ" nhấn mạnh đây là một trận đấu vô nghĩa: "Cậu ấy chưa chơi một phút nào, giờ lại phải bắt đầu một trận giao hữu được nâng tầm và có khả năng dính chấn thương cho cả mùa giải. Không đời nào".

Bên cạnh lời khuyên cho đàn em, Butt cũng nhắm mũi dùi chỉ trích về phía huấn luyện viên Thomas Tuchel sau thất bại 1-2 của "Tam sư" trước Argentina tại bán kết World Cup 2026 hôm 16/7. Ông mô tả chiến thuật của chiến lược gia người Đức là "thứ bóng đá tiêu cực điên rồ", và khẳng định nhà cầm quân 52 tuổi không nên tiếp tục tại vị.

"Không có cách nào ông ấy có thể ở lại với công việc này" , Butt nhấn mạnh. Ông cũng đề xuất Eddie Howe hoặc Mauricio Pochettino là những cái tên phù hợp để thay thế.

Trận tranh hạng ba World Cup 2026 giữa Anh và Pháp diễn ra vào 4h sáng ngày 19/7.

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