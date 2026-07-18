Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao World Cup 2026

Huyền thoại MU khuyên Mainoo bỏ trận tranh hạng ba

  • Thứ bảy, 18/7/2026 19:40 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Cựu tiền vệ Nicky Butt gây sốc khi khuyên Kobbie Mainoo giả chấn thương để bỏ trận tranh hạng ba World Cup 2026, đồng thời yêu cầu sa thải Thomas Tuchel.

Kobbie Mainoo vẫn chưa được ra sân tại World Cup 2026.

Huyền thoại Manchester United, Nicky Butt cho rằng tiền vệ 21 tuổi nên ưu tiên bảo vệ bản thân cho sự nghiệp tại CLB, thay vì mạo hiểm ở một trận đấu không còn nhiều ý nghĩa.

Bất bình với việc cầu thủ sinh năm 2004 không được sử dụng một phút nào từ đầu giải, Nicky Butt thẳng thắn phát biểu: "Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra ở đó, có điều gì đó không ổn. Giờ đây họ chuẩn bị đưa đội hình dự bị vào một trận tranh hạng ba ngớ ngẩn. Nếu là Mainoo, tôi sẽ từ chối thi đấu. Tôi sẽ nói rằng mình bị chấn thương".

Cựu tiền vệ "Quỷ đỏ" nhấn mạnh đây là một trận đấu vô nghĩa: "Cậu ấy chưa chơi một phút nào, giờ lại phải bắt đầu một trận giao hữu được nâng tầm và có khả năng dính chấn thương cho cả mùa giải. Không đời nào".

Bên cạnh lời khuyên cho đàn em, Butt cũng nhắm mũi dùi chỉ trích về phía huấn luyện viên Thomas Tuchel sau thất bại 1-2 của "Tam sư" trước Argentina tại bán kết World Cup 2026 hôm 16/7. Ông mô tả chiến thuật của chiến lược gia người Đức là "thứ bóng đá tiêu cực điên rồ", và khẳng định nhà cầm quân 52 tuổi không nên tiếp tục tại vị.

"Không có cách nào ông ấy có thể ở lại với công việc này", Butt nhấn mạnh. Ông cũng đề xuất Eddie Howe hoặc Mauricio Pochettino là những cái tên phù hợp để thay thế.

Trận tranh hạng ba World Cup 2026 giữa Anh và Pháp diễn ra vào 4h sáng ngày 19/7.

Mainoo nói gì trước thềm World Cup 2026? Sao trẻ tuyển Anh có màn phỏng vấn với Sky Sports vào rạng sáng 3/6 về cảm nhận và tinh thần trước ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới của ''Tam sư''.

Lý do Mainoo bị lãng quên ở tuyển Anh

Vai trò của tiền vệ Kobbie Mainoo ở tuyển Anh bị truyền thông nước này đem ra mổ xẻ sau thất bại 1-2 trước Argentina tại bán kết World Cup 2026.

38:2258 hôm qua

Martinez ôm Mainoo sau trận

Sáng 16/7, Lisandro Martinez tìm đến an ủi Kobbie Mainoo sau khi Argentina hạ tuyển Anh với tỷ số 2-1 ở bán kết World Cup 2026.

19:46 16/7/2026

Mainoo phản ứng dữ dội, vứt áo bib xuống sân

Kobbie Mainoo chưa ra sân dù chỉ một phút, trở thành tiền vệ duy nhất trong đội hình tuyển Anh không được HLV Thomas Tuchel trao cơ hội ở World Cup 2026 tính đến lúc này.

09:03 16/7/2026

Công thức vô địch World Cup có thật không?

How to Win the World Cup là cuốn sách đi tìm bí mật phía sau chiếc cúp vàng danh giá qua góc nhìn của các HLV hàng đầu như Scolari hay Parreira. Tác giả Chris Evans cho thấy không có công thức cố định nào dẫn đến vinh quang. Chiến thắng World Cup luôn là sự kết hợp giữa chiến thuật, ngôi sao, may mắn và cả những khoảnh khắc không thể lường trước.

Huy Trưởng

world cup anh kobbie mainoo world cup anh kobbie mainoo

    Đọc tiếp

    Carrick định đoạt tương lai Rashford tại MU

    Carrick định đoạt tương lai Rashford tại MU

    1 giờ trước 19:42 18/7/2026

    0

    Michael Carrick muốn giữ chân Marcus Rashford ở lại Manchester United, trong khi câu lạc bộ chỉ để anh rời đi nếu nhận được lời đề nghị từ các ông lớn tại châu Âu.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý