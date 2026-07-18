Sao Tây Ban Nha đứng trước kỳ tích chưa từng có

Nếu cùng Tây Ban Nha đánh bại Argentina ở chung kết World Cup 2026, Alex Baena sẽ đạt cột mốc chưa từng có trong lịch sử nước này.

Baena chỉ còn cách một trận đấu để đi vào lịch sử bóng đá Tây Ban Nha. Theo Marca, tiền vệ 24 tuổi sẽ trở thành cầu thủ Tây Ban Nha đầu tiên giành trọn bộ ba danh hiệu gồm EURO, HCV Olympic và World Cup nếu cùng đội tuyển vượt qua Argentina ở trận chung kết World Cup 2026.

Trước buổi tập của tuyển Tây Ban Nha, Baena thừa nhận đây là cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp. "Tôi không biết đã có ai làm được điều này hay chưa. Nếu hoàn thành, đó sẽ là thành tựu rất lớn đối với sự nghiệp của tôi", anh chia sẻ.

Năm 2024 đánh dấu bước ngoặt trong hành trình của Baena. Sau khi cùng Tây Ban Nha đăng quang EURO tại Đức, anh tiếp tục góp mặt ở Olympic Paris và giành HCV dưới sự dẫn dắt của HLV Santi Denia.

Trong trận chung kết gặp chủ nhà Pháp, Baena ghi bàn từ cú đá phạt trực tiếp, góp công lớn vào chiến thắng của đội nhà.

Đến World Cup 2026, Baena tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng. Dù khởi đầu giải đấu trên băng ghế dự bị, anh dần chiếm suất đá chính trong đội hình của HLV Luis de la Fuente.

Tiền vệ này ghi một bàn thắng quyết định vào lưới Uruguay, có thêm một pha kiến tạo và một lần được FIFA bầu là cầu thủ hay nhất trận.

Sự trưởng thành của Baena cũng phản ánh sức mạnh tập thể của tuyển Tây Ban Nha. Sau chức vô địch EURO 2024, "La Roja" tiếp tục duy trì bộ khung ổn định để tiến vào trận chung kết World Cup lần thứ hai trong lịch sử.

Nếu đánh bại Argentina trên sân MetLife vào ngày 20/7, Baena không chỉ bổ sung chiếc cúp vàng danh giá vào bộ sưu tập, mà còn trở thành cầu thủ Tây Ban Nha đầu tiên sở hữu ba danh hiệu lớn nhất cấp đội tuyển trong vòng hai năm.

'Vũ khí bí mật' đưa Tây Ban Nha vào chung kết World Cup Bên cạnh chiến thuật và nhân sự, ''La Roja'' còn đầu tư kỹ lưỡng vào chế độ dinh dưỡng bằng một quyết định đặc biệt.