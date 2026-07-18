Trận chung kết chống lại lịch sử của Argentina

Lionel Messi cùng đồng đội sẽ phải vượt qua không chỉ Tây Ban Nha mà còn hàng loạt cột mốc lịch sử vốn chưa từng đứng về phía họ.

Lịch sử không đứng về phía Argentina ở chung kết. Ảnh: Reuters.

Thử thách đầu tiên đến từ bảng xếp hạng Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA). Argentina bước vào World Cup 2026 với vị trí số một thế giới, nhưng thống kê cho thấy chưa từng có đội tuyển nào trong lịch sử đăng quang World Cup khi khởi đầu giải với tư cách đội tuyển đứng đầu bảng xếp hạng FIFA.

Không chỉ vậy, trọng tài điều khiển trận chung kết cũng mang đến những con số đáng chú ý. FIFA đã chỉ định Slavko Vincic bắt chính cuộc đối đầu giữa Argentina và Tây Ban Nha. Đây là cái tên gợi lại ký ức không mấy vui vẻ với đội bóng Nam Mỹ, bởi lần gần nhất vị trọng tài người Slovenia cầm còi một trận đấu của Argentina là tại World Cup 2022, khi họ bất ngờ thua Saudi Arabia ở ngày ra quân.

Trái ngược Argentina, Tây Ban Nha sở hữu thành tích rất ấn tượng mỗi khi ông Vincic làm nhiệm vụ. "La Roja" chưa từng nếm mùi thất bại trong các trận đấu do trọng tài 45 tuổi điều khiển, tạo thêm một lợi thế về mặt thống kê trước cuộc chạm trán quan trọng nhất giải đấu.

Tây Ban Nha là đối thủ đầy khó chịu của Argentina. Ảnh: Reuters.

Lịch sử cũng không đứng về phía Argentina trong cuộc đua bảo vệ ngôi vương. Nếu đánh bại Tây Ban Nha, đại diện Nam Mỹ sẽ trở thành đội tuyển đầu tiên sau hơn 6 thập kỷ bảo vệ thành công chức vô địch World Cup.

Lần gần nhất một đội bóng làm được điều này là Brazil với hai chức vô địch liên tiếp vào các năm 1958 và 1962. Kể từ đó đến nay, đã trải qua 15 kỳ World Cup mà không có bất kỳ nhà đương kim vô địch nào bảo vệ thành công danh hiệu.

Vì thế, trận chung kết tại sân MetLife không đơn thuần là màn so tài giữa hai đội tuyển mạnh nhất World Cup 2026. Với Argentina, đây còn là cuộc chiến chống lại những thống kê và lời nguyền lịch sử đã tồn tại suốt nhiều thập kỷ.

Highlights Argentina 2-1 Anh Rạng sáng 16/7, Argentina lội ngược dòng đánh bại tuyển Anh với tỷ số 2-1, qua đó giành quyền vào chơi trận chung kết World Cup 2026.