Rooney chỉ ra cái tên duy nhất có thể thay Tuchel

Wayne Rooney khẳng định Thomas Tuchel nên tiếp tục dẫn dắt tuyển Anh, trừ khi hiệp hội bóng đá nước này có thể chiêu mộ thành công Pep Guardiola.

Quan điểm kể trên được đưa ra trong bối cảnh nội bộ "Tam Sư" đang tiến hành rà soát sau trận thua ngược 1-2 Argentina tại bán kết 2026 hôm 16/7. Chiến lược gia người Đức phải đối mặt với làn sóng chỉ trích gay gắt về những quyết định nhân sự và thay đổi lối chơi trong thất bại vừa qua.

Cựu thủ quân tuyển Anh khẳng định: "Tôi không thấy ai khác đủ trình độ ở thời điểm này, trừ khi bạn có được Pep Guardiola. Một huấn luyện viên đẳng cấp hàng đầu sẽ biết cách học hỏi từ sai lầm để trở nên tốt hơn".

Bên cạnh đó, Rooney cũng thừa nhận Tuchel còn thiếu kinh nghiệm tại đấu trường World Cup, dẫn đến những sai lầm trong việc kiểm soát thế trận. Theo ông, đây là quá trình trưởng thành cần thiết mà bất kỳ huấn luyện viên nào cũng phải trải qua.

Nhiều ý kiến cho rằng việc tuyển Anh chủ động lùi sâu phòng ngự sau khi có bàn dẫn trước là sai lầm mang tính hệ thống, gợi nhớ đến những thất bại tương tự dưới thời Sir Gareth Southgate. Tuy nhiên, bất chấp sức ép từ dư luận, Hiệp hội Báo chí Anh (PA) cho biết Tuchel hiện vẫn nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ các quan chức cấp cao của FA.

Trước đó, vào tháng 2/2026, FA quyết định gia hạn hợp đồng với Tuchel đến năm 2028, cho thấy cam kết lâu dài với kế hoạch phát triển của nhà cầm quân 52 tuổi.

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