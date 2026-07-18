Rooney chỉ ra cái tên duy nhất có thể thay Tuchel

Quan điểm kể trên được đưa ra trong bối cảnh nội bộ "Tam Sư" đang tiến hành rà soát sau trận thua ngược 1-2 Argentina tại bán kết 2026 hôm 16/7. Chiến lược gia người Đức phải đối mặt với làn sóng chỉ trích gay gắt về những quyết định nhân sự và thay đổi lối chơi trong thất bại vừa qua.
Cựu thủ quân tuyển Anh khẳng định: "Tôi không thấy ai khác đủ trình độ ở thời điểm này, trừ khi bạn có được Pep Guardiola. Một huấn luyện viên đẳng cấp hàng đầu sẽ biết cách học hỏi từ sai lầm để trở nên tốt hơn".
Bên cạnh đó, Rooney cũng thừa nhận Tuchel còn thiếu kinh nghiệm tại đấu trường World Cup, dẫn đến những sai lầm trong việc kiểm soát thế trận. Theo ông, đây là quá trình trưởng thành cần thiết mà bất kỳ huấn luyện viên nào cũng phải trải qua.
Công thức vô địch World Cup có thật không?
How to Win the World Cup là cuốn sách đi tìm bí mật phía sau chiếc cúp vàng danh giá qua góc nhìn của các HLV hàng đầu như Scolari hay Parreira. Tác giả Chris Evans cho thấy không có công thức cố định nào dẫn đến vinh quang. Chiến thắng World Cup luôn là sự kết hợp giữa chiến thuật, ngôi sao, may mắn và cả những khoảnh khắc không thể lường trước.