Ronaldo 'Béo': World Cup quá khắc nghiệt với CR7

Cristiano Ronaldo tiếp tục trở thành tâm điểm tranh luận sau khi khép lại hành trình đáng thất vọng tại World Cup 2026.

Ronaldo gây thất vọng tại World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Mới đây, huyền thoại bóng đá Brazil, Ronaldo Nazario, cho rằng thời gian đang dần bắt kịp người đồng nghiệp Bồ Đào Nha.

"Đến một thời điểm, cơ thể sẽ tự nói rằng bạn không thể tiếp tục như trước nữa. Cuộc chiến với chính cơ thể mình là điều rất khó để chiến thắng. Có thể bạn vẫn đủ khả năng thi đấu ở Saudi Arabia, nhưng World Cup là câu chuyện hoàn toàn khác bởi chất lượng chuyên môn cao và cũng khắc nghiệt hơn rất nhiều", Ronaldo chia sẻ trên ESPN.

Ở tuổi 41, Cristiano Ronaldo đặt nhiều kỳ vọng vào kỳ World Cup có thể là cuối cùng trong sự nghiệp. Tuy nhiên, giấc mơ vô địch của anh sớm khép lại khi Bồ Đào Nha bị Tây Ban Nha loại ở vòng 1/8. Màn trình diễn của CR7 tại giải đấu cũng nhận về không ít ý kiến trái chiều khi anh không còn tạo tầm ảnh hưởng như ở những kỳ World Cup trước.

Chia sẻ thêm về Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazario nhấn mạnh rằng niềm đam mê hay khát khao thi đấu mãi mãi không thể chống lại quy luật của thời gian. Theo ông, khi tinh thần vẫn muốn cống hiến nhưng cơ thể không còn đáp ứng được, các cầu thủ buộc phải chấp nhận thực tế.

Sau khi sớm dừng bước tại World Cup 2026, siêu sao người Bồ Đào Nha đang tận hưởng kỳ nghỉ hè trước khi hội quân cùng Al Nassr. Mục tiêu lớn nhất của CR7 ở mùa giải tới là chinh phục cột mốc 1.000 bàn trong sự nghiệp chuyên nghiệp, thành tích chưa từng có trong lịch sử bóng đá.

Cổ động viên vẫn hô vang tên Ronaldo Dù không thể cùng Bồ Đào Nha đi tiếp tại World Cup 2026, Ronaldo vẫn nhận được sự ủng hộ cuồng nhiệt của các CĐV khi rời sân vận động, trở lại khách sạn sáng 7/7.