Messi tạm vượt Mbappe ở cuộc đua Quả bóng vàng

Lionel Messi và Kylian Mbappe cùng ghi 8 bàn, nhưng cuộc đua Giày vàng World Cup 2026 còn được quyết định bởi số lần kiến tạo thành bàn.

Messi đang tạm dẫn Mbappe.

Cuộc đua Giày vàng World Cup 2026 đang diễn ra gay cấn khi Messi và Mbappe cùng có 8 bàn thắng trước trận đấu cuối cùng của giải. Tuy nhiên, siêu sao người Argentina tạm thời chiếm ưu thế nhờ quy định phân định của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA).

Theo điều lệ, nếu hai hoặc nhiều cầu thủ ghi cùng số bàn thắng, tiêu chí đầu tiên để xác định chủ nhân Giày vàng sẽ là số pha kiến tạo. Chỉ khi chỉ số này vẫn bằng nhau, FIFA mới xét đến tổng số phút thi đấu, với cầu thủ chơi ít phút hơn sẽ được xếp trên.

Hiện tại, Messi sở hữu 4 đường kiến tạo, nhiều hơn Mbappe một lần. Điều đó giúp đội trưởng Argentina tạm dẫn đầu cuộc đua, dù cả hai đều có 8 pha lập công. Tuy nhiên, cục diện hoàn toàn có thể thay đổi.

Mbappe sẽ có cơ hội vượt lên khi cùng tuyển Pháp chạm trán Anh ở trận tranh hạng ba vào ngày 19/7. Trong khi đó, Messi còn trận chung kết gặp Tây Ban Nha vào ngày 20/7 để gia tăng thành tích ghi bàn hoặc kiến tạo.

Lịch sử World Cup từng chứng kiến cuộc đua kịch tính tương tự. Tại World Cup 2010 ở Nam Phi, Thomas Muller, David Villa, Wesley Sneijder và Diego Forlan đều kết thúc giải với 5 bàn. Dù vậy, tiền đạo người Đức giành Giày vàng nhờ có 3 kiến tạo, nhiều hơn 3 đối thủ còn lại.

Danh hiệu Giày vàng được FIFA trao lần đầu tiên vào năm 1982. Huyền thoại Paolo Rossi của Italy là chủ nhân đầu tiên sau khi ghi 6 bàn giúp "Azzurri" vô địch thế giới. Ở World Cup 2022, Mbappe giành Giày vàng với 8 bàn, vượt qua Messi dù Argentina đăng quang.

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