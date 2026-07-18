Tây Ban Nha cũng có 'Messi của riêng mình'

Không ghi nhiều bàn thắng như Lamine Yamal hay tạo sức hút như Lionel Messi, nhưng Rodri mới là nhân tố quyết định giúp Tây Ban Nha tiến sát chức vô địch World Cup 2026.

Rodri không phải cầu thủ ghi nhiều bàn nhất, nhưng là người quyết định cách tuyển Tây Ban Nha vận hành trên hành trình vào chung kết World Cup 2026.

Người hâm mộ thường nhớ đến những bàn thắng, những pha đi bóng hay khoảnh khắc bùng nổ của các ngôi sao tấn công. Thế nhưng, phía sau mọi đội bóng vĩ đại luôn tồn tại một cầu thủ âm thầm điều khiển cả cỗ máy.

Với tuyển Tây Ban Nha, người đó là Rodri.

Không phải ngẫu nhiên tờ AS gọi tiền vệ 30 tuổi là "Messi của hàng tiền vệ". Cách so sánh ấy không nhằm đặt Rodri ngang hàng Messi về khả năng tạo đột biến, mà để nhấn mạnh tầm ảnh hưởng tuyệt đối của anh lên lối chơi. Nếu Messi là trung tâm trong mọi pha lên bóng của Argentina, thì Rodri cũng giữ vai trò tương tự trong hệ thống của HLV Luis de la Fuente.

Mọi đường bóng đều đi qua Rodri

World Cup 2026 chứng kiến một Tây Ban Nha chơi thứ bóng đá giàu tính kiểm soát nhất giải đấu. Họ không chỉ cầm bóng nhiều hơn đối thủ mà còn biết khi nào cần tăng tốc, khi nào phải kéo chậm nhịp độ để duy trì thế trận.

Người quyết định tất cả là Rodri.

Tiền vệ của Manchester City không cần chạm bóng quá nhiều để gây chú ý. Anh luôn xuất hiện ở đúng vị trí, mở ra phương án chuyền bóng cho đồng đội rồi nhanh chóng điều phối hướng triển khai tiếp theo. Mỗi pha xử lý đều đơn giản, nhưng gần như không thừa.

Chính sự đơn giản ấy giúp Tây Ban Nha duy trì quyền kiểm soát trước mọi đối thủ.

Khả năng điều tiết nhịp độ, kiểm soát tuyến giữa và giữ sự cân bằng giúp Rodri trở thành mắt xích quan trọng nhất trong hệ thống của HLV Luis de la Fuente.

Ở vòng knock-out, Rodri gần như không có trận đấu nào dưới sức. Trước Bỉ, anh khóa chặt khoảng trống dành cho hàng tiền vệ đối thủ. Đến bán kết gặp Pháp, Rodri cùng các đồng đội khiến bộ đôi Aurelien Tchouaméni và Adrien Rabiot lép vế, qua đó giúp Tây Ban Nha hoàn toàn làm chủ khu trung tuyến.

Điều đặc biệt là Rodri không chỉ chơi hay khi có bóng. Khả năng đọc tình huống, chọn vị trí và thu hồi bóng của anh giúp Tây Ban Nha hạn chế những pha phản công nguy hiểm. Đó là những đóng góp khó xuất hiện trên các video nổi bật, nhưng lại quyết định sự cân bằng của cả đội.

Linh hồn trong tập thể của De la Fuente

Tây Ban Nha sở hữu nhiều gương mặt có thể tạo khác biệt. Lamine Yamal mang đến sự đột biến ở cánh phải. Pedri giúp kết nối các tuyến. Nico Williams liên tục khuấy đảo hàng thủ đối phương bằng tốc độ.

Nhưng tất cả chỉ phát huy hết khả năng khi phía sau họ có Rodri.

Tiền vệ sinh năm 1996 là điểm tựa để các đồng đội tự tin dâng cao. Khi mất bóng, anh lập tức trở thành lớp phòng ngự đầu tiên. Khi đội cần giữ nhịp, Rodri luôn là người cầm bóng nhiều nhất. Còn khi thế trận cần thay đổi, anh cũng là người đưa ra quyết định đầu tiên.

Đó là lý do giới chuyên môn đồng loạt đánh giá Rodri là tiền vệ hay nhất thế giới hiện nay. Zlatan Ibrahimovic, Lionel Scaloni cùng nhiều HLV hàng đầu đều dành cho anh những lời khen đặc biệt trong suốt hành trình World Cup.

Giữa dàn sao của "La Roja", Rodri là nhân tố âm thầm nhưng có tầm ảnh hưởng lớn nhất, xứng đáng với biệt danh "Messi của hàng tiền vệ".

Dẫu vậy, Rodri vẫn chưa nhận được sự công nhận tuyệt đối ngay tại quê nhà. Một số ý kiến cho rằng anh chỉ là sản phẩm của triết lý Pep Guardiola, hoặc đánh giá tuổi 30 là dấu mốc đi xuống.

World Cup 2026 đang chứng minh điều ngược lại.

Sau thời gian dài vật lộn với chấn thương, Rodri trở lại mạnh mẽ hơn cả về thể chất lẫn bản lĩnh. Anh không cần những pha xử lý hào nhoáng để trở thành cầu thủ quan trọng nhất của Tây Ban Nha.

Nếu "La Roja" đánh bại Argentina để giành chức vô địch, những bàn thắng có thể sẽ thuộc về Yamal hay Oyarzabal. Nhưng nền tảng cho chiến thắng ấy nhiều khả năng vẫn bắt đầu từ đôi chân của Rodri.

Trong một đội bóng đầy tài năng, anh không phải cầu thủ nổi bật nhất. Nhưng lại là người khiến tất cả những ngôi sao còn lại chơi tốt hơn. Và đó mới là phẩm chất của một thủ lĩnh thực thụ.