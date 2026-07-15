Olise thoát thẻ sau pha vào bóng nguy hiểm với Rodri

Rạng sáng 15/7, Michael Olise thực hiện pha vào bóng nguy hiểm với Rodri nhưng không phải nhận bất kỳ tấm thẻ nào từ trọng tài.

Olise phạm lỗi với Rodri nhưng thoát án phạt.

Pha bóng diễn ra ở phút 18 trận bán kết World Cup 2026 giữa Pháp và Tây Ban Nha. Trong nỗ lực ngăn chặn Rodri, Olise bám sát tiền vệ của Tây Ban Nha trước khi lao vào xoạc bóng. Cầu thủ Pháp để gầm giày hướng thẳng về chân trụ đối thủ, tạo nên pha vào bóng được đánh giá là tiềm ẩn nguy cơ chấn thương nặng.

Trọng tài chỉ cắt còi cho Tây Ban Nha hưởng quả đá phạt, nhưng không rút bất kỳ tấm thẻ nào đối với Olise. Quyết định này ngay lập tức làm dấy lên làn sóng tranh cãi trên mạng xã hội cũng như với giới chuyên môn.

The Athletic nhận định Olise "rất may mắn" khi thoát án phạt. Theo phân tích của tờ báo này, pha xoạc bóng không có lực quá lớn nhưng việc để gầm giày chĩa lên là yếu tố đủ để trọng tài cân nhắc rút thẻ.

Người hâm mộ Tây Ban Nha cũng bức xúc khi cho rằng Rodri phải hứng chịu một pha phạm lỗi nguy hiểm nhưng trọng tài xử lý quá nhẹ tay. Dù vậy, sau khi VAR kiểm tra nhanh, trận đấu vẫn được tiếp tục và Olise không phải nhận bất kỳ hình thức kỷ luật nào.

Ở hiệp một trên sân Dallas (Mỹ), Tây Ban Nha tạo được thế trận tốt và vươn lên dẫn trước Pháp với quả phạt đền thành công của Mikel Oyarzabal ở phút 22.