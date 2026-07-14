Vé Anh - Argentina đắt gấp đôi trận Pháp - Tây Ban Nha

Sức hút của cuộc đại chiến giữa Argentina và Anh đẩy giá vé thứ cấp lên mức cao nhất World Cup 2026, bỏ xa trận bán kết giữa Tây Ban Nha và Pháp.

Sức hút của trận Anh - Argentina quá lớn. Ảnh: Reuters.

Trận bán kết World Cup 2026 giữa Argentina và Anh tạo nên cơn sốt trên thị trường vé thứ cấp. Theo dữ liệu từ nền tảng bán lại chính thức của FIFA, giá vé hạng 3, loại rẻ nhất dành cho người hâm mộ, đã vượt 2.600 USD .

Con số này cao gần gấp đôi trận bán kết giữa Tây Ban Nha và Pháp. Giá vé xem hai đội thi đấu tại Dallas (Mỹ) khởi điểm khoảng 1.300 USD trên nền tảng chính thức của FIFA. Người hâm mộ thậm chí có thể tìm được mức giá thấp hơn trên một số sàn giao dịch khác hoặc thông qua hình thức trao đổi trực tiếp.

Sự chênh lệch cho thấy sức hút lớn của trận Argentina - Anh. Không chỉ là cuộc đối đầu giữa hai ứng viên vô địch, màn so tài này còn gắn với nhiều câu chuyện trong quá khứ. Sự xuất hiện của Lionel Messi cũng khiến nhu cầu săn vé tăng mạnh.

Đáng chú ý, trận tứ kết giữa Argentina và Thụy Sĩ trước đó lại có mức giá thấp nhất giải. Vé trên thị trường thứ cấp khi ấy chỉ khởi điểm khoảng 800 USD .

World Cup 2026 cũng là lần đầu FIFA áp dụng mô hình bán lại vé hợp pháp theo quy định tại Mỹ, tương tự cách vận hành của các giải thể thao lớn như NBA. Giá vé trên hệ thống thay đổi dựa theo cung và cầu. Những trận đấu càng được quan tâm, mức giá càng có thể tăng cao.

Cơ chế này giúp FIFA thu về khoản doanh thu lớn. Lợi nhuận từ hoạt động bán vé tại World Cup 2026 được dự báo đạt khoảng 3 tỷ USD , cao hơn ba lần so với giải đấu năm 2022.

Tuy nhiên, giá vé tăng cao cũng khiến nhiều CĐV khó có cơ hội vào sân. Không ít người hâm mộ Argentina từ quê nhà không đủ khả năng chi trả hàng nghìn USD cho một tấm vé, chưa kể chi phí di chuyển và lưu trú.

Trên khán đài, nhiều người mặc áo Argentina đến từ Mỹ, Trung Mỹ hoặc châu Á. Họ sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn để tận mắt chứng kiến Messi và các đồng đội thi đấu trong những trận cuối cùng tại World Cup 2026.