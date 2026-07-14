Huyền thoại MU chỉ ra nghịch lý của tuyển Argentina

Cựu hậu vệ Gary Neville cho rằng cặp trung vệ Lisandro Martinez và Cristian Romero là điểm yếu của Argentina tại World Cup 2026.

Hàng thủ Argentina bị chê hay phạm sai lầm. Ảnh: Reuters.

Theo huyền thoại MU, đây là bộ đôi "trung vệ giỏi nhưng cũng tệ nhất thế giới", bởi họ sở hữu tinh thần chiến đấu tuyệt vời nhưng thường xuyên mắc sai lầm dẫn đến bàn thua.

Phát biểu trên ITV Sport sau chiến thắng 3-2 của Argentina trước Ai Cập ở tứ kết World Cup 2026, Neville cho rằng Martinez và Romero liên tục để đối phương tạo ra cơ hội ghi bàn. Tuy nhiên, ông đánh giá cao bản lĩnh của cả hai khi không hề bị ảnh hưởng bởi những sai sót.

"Romero và Martinez liên tục để thủng lưới, nhưng họ không bận tâm vì luôn tin rằng đội nhà sẽ ghi thêm bàn ở đầu sân bên kia. Họ có cá tính rất lớn, không bao giờ bỏ cuộc và luôn chiến đấu đến cùng", Neville nhận xét.

Hàng thủ Argentina bị đánh giá thiếu vững chắc. Ảnh: Reuters.

Cựu đội trưởng "Quỷ đỏ" dẫn chứng thời điểm Argentina bị Ai Cập dồn ép và tưởng như chỉ còn biết chống đỡ. Dù vậy, Romero vẫn xuất hiện ở những điểm nóng, còn Martinez tiếp tục tham gia hỗ trợ tấn công. Theo Neville, chính tinh thần không đầu hàng ấy giúp Argentina tạo nên màn ngược dòng đầy cảm xúc.

Thực tế, đây không phải lần đầu Neville bày tỏ sự hoài nghi về sức mạnh của Argentina tại World Cup 2026. Trước trận tứ kết gặp Thụy Sĩ, cựu danh thủ MU từng nhận định đội bóng của HLV Lionel Scaloni sở hữu tinh thần chiến đấu đáng nể nhưng màn trình diễn chuyên môn chưa thuyết phục.

"Đội bóng này có một tinh thần rất khó bị đánh bại. Họ không bao giờ bỏ cuộc và đó là điều mọi đối thủ phải dè chừng. Nhưng tôi không tin họ có thể tiếp tục vượt qua từng trận đấu theo cách này. Họ đơn giản là chơi chưa đủ tốt", Neville cảnh báo.

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