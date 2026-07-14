Ronaldo ngăn Neymar chia tay tuyển Brazil

Ronaldo Nazario cho rằng Neymar chưa nên quyết định tương lai ở tuyển Brazil ngay sau thất bại tại World Cup 2026.

Ronaldo Nazario cho rằng Neymar vẫn có thể trở lại tuyển Brazil sau khi vượt qua nỗi thất vọng tại World Cup 2026.

"Đừng tạo áp lực cho bản thân và cũng đừng đưa ra bất kỳ quyết định nào vào lúc này. Không cần thiết phải làm như vậy. Chẳng ai cần giải quyết bất cứ điều gì ngay bây giờ", Ronaldo Nazario nhắn nhủ Neymar.

Huyền thoại bóng đá Brazil cho rằng đàn em cần thêm thời gian trước khi quyết định tương lai ở đội tuyển quốc gia. Neymar trước đó gần như xác nhận chia tay "Selecao" sau thất bại trước Na Uy tại vòng 16 đội World Cup 2026.

Ronaldo cũng nhắc đến những khó khăn Neymar phải trải qua trong thời gian dài trước giải đấu. Tiền đạo 34 tuổi vật lộn với nhiều chấn thương nghiêm trọng và phải nỗ lực rất nhiều để kịp góp mặt tại World Cup.

"Chúng ta không thể quên rằng cậu ấy vừa trải qua hai năm với những chấn thương nghiêm trọng. Neymar hy sinh rất nhiều cho kỳ World Cup này. Cậu ấy sẽ sớm cảm thấy tốt hơn và ai biết được, có thể Ancelotti vẫn xem Neymar là một lựa chọn cho tuyển Brazil", Ronaldo nói thêm.

Phát biểu của nhà vô địch World Cup 1994 và 2002 làm dấy lên cuộc tranh luận về khả năng Neymar trở lại đội tuyển quốc gia. Trước đó, ngôi sao 34 tuổi để ngỏ khả năng khép lại sự nghiệp quốc tế ngay sau khi Brazil dừng bước.

"Giờ thì mọi chuyện đã kết thúc. Tôi bắt đầu ở đây và cũng kết thúc tại đây", Neymar chia sẻ sau trận thua Na Uy.

Tiền đạo Brazil không giấu được sự thất vọng và rơi nước mắt sau khi đội nhà bị loại. Hình ảnh Neymar với gương mặt đẫm lệ khiến nhiều người tin rằng anh vừa chơi trận cuối cùng trong màu áo "Selecao".

Tuy nhiên, Ronaldo cho rằng Neymar không cần vội đưa ra quyết định trong thời điểm cảm xúc còn nặng nề. Khả năng tiền đạo này trở lại đội tuyển trong tương lai còn phụ thuộc vào kế hoạch của HLV Carlo Ancelotti.

Neymar hiện 34 tuổi và sẽ bước sang tuổi 38 vào thời điểm World Cup 2030 diễn ra. Nếu tiếp tục gắn bó với tuyển Brazil, vai trò của anh có thể thay đổi khi khó duy trì vị trí trụ cột như trong hơn một thập kỷ qua.

Thất bại tại World Cup 2026 khiến bóng đá Brazil đối mặt với nhiều câu hỏi về tương lai. Trong bối cảnh đó, việc Neymar tiếp tục khoác áo Selecao hay chính thức khép lại sự nghiệp quốc tế vẫn nhận được nhiều sự quan tâm.