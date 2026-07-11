Tuyển Bồ Đào Nha ra mắt tân HLV

Tân HLV tuyển Bồ Đào Nha Jorge Jesus khẳng định không có cầu thủ nào đứng trên tập thể, đồng thời nhắc lại cuộc trò chuyện thẳng thắn với Neymar khi còn dẫn dắt Al Hilal.

Jorge Jesus chính thức trở thành HLV tuyển Bồ Đào Nha. Ảnh: Instagram @portugal.

Ngay trong buổi ra mắt cương vị HLV trưởng tuyển Bồ Đào Nha hôm 10/7, Jorge Jesus nhận được câu hỏi về cách ông sẽ làm việc với Cristiano Ronaldo. Thay vì nói trực tiếp về CR7, chiến lược gia 71 tuổi nhắc lại quyết định gây tranh cãi từng dành cho Neymar tại Al-Hilal.

"Tôi từng huấn luyện hai trong ba cầu thủ hay nhất thế giới, chỉ còn thiếu Messi. Tôi đã làm việc với Neymar và Ronaldo. Có một ngày tôi nói với Neymar: 'Cậu hết rồi'. Điều gì tôi cho là tốt nhất cho đội bóng và đội tuyển thì tôi sẽ làm", Jesus tuyên bố.

Phát biểu này được xem là lời khẳng định rằng mọi quyết định ở tuyển Bồ Đào Nha sẽ dựa trên lợi ích tập thể, bất kể cầu thủ đó là siêu sao nào. Jorge Jesus và Neymar từng cộng tác tại Al Hilal từ tháng 8/2023 đến tháng 1/2025. Đầu năm 2025, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha loại tiền đạo Brazil khỏi danh sách đăng ký Saudi Pro League vì giới hạn ngoại binh.

Dù muốn giữ Neymar cho đấu trường AFC Champions League Elite, ông không thuyết phục được học trò. Neymar sau đó trở lại Santos và thừa nhận bản thân không hài lòng khi Jesus công khai nghi ngờ thể trạng của mình.

Jesus tiếp tục dẫn dắt Ronaldo sau thời gian cùng làm việc ở Al Nassr. Ảnh: Instagram @portugal.

Trong khi đó, Jesus tỏ ra mềm mỏng hơn khi nói về Cristiano Ronaldo. Dù CR7 tuyên bố World Cup 2026 là kỳ Cúp Thế giới cuối cùng trong sự nghiệp, tân HLV tuyển Bồ Đào Nha cho biết ông chưa xem đó là dấu chấm hết.

"Tôi chưa nói chuyện với Cris. Cậu ấy sẽ không bao giờ là vấn đề với đội tuyển hay với tôi. Khi cần đưa ra quyết định, tôi sẽ trao đổi với cậu ấy như với mọi cầu thủ khác. Cristiano là biểu tượng của bóng đá Bồ Đào Nha, nhưng nếu còn đủ điều kiện thi đấu và xứng đáng được triệu tập, tôi sẽ tiếp tục gọi cậu ấy", Jesus nhấn mạnh.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng tiết lộ trong mùa giải vừa qua tại Al-Nassr, ông từng thay Ronaldo ra sân tới 16 lần ở giải quốc nội. Theo Jesus, mối quan hệ giữa huấn luyện viên và cầu thủ luôn phải được đặt lên trên danh tiếng, còn tuổi tác không phải yếu tố quyết định việc một cầu thủ có được trao cơ hội hay không.

Highlights Bồ Đào Nha 0-1 Tây Ban Nha Rạng sáng 7/7, Tây Ban Nha vượt qua Bồ Đào Nha với tỷ số 1-0 ở vòng 16 đội, qua đó ghi tên mình vào tứ kết World Cup 2026.