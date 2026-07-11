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Thể thao

Tình thế đảo ngược với Maguire

  • Thứ bảy, 11/7/2026 08:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sau khi bị tước băng đội trưởng và suýt rời Old Trafford, Harry Maguire hồi sinh ngoạn mục khi trở thành đội phó không chính thức của MU.

Bất chấp việc MU chưa công bố hệ thống ban cán sự cho mùa giải 2025/26, các cầu thủ và ban huấn luyện đều coi Maguire là người đứng sau đội trưởng Bruno Fernandes trong vai trò thủ lĩnh phòng thay đồ.

Ba năm trước, viễn cảnh đó không xảy ra. Tháng 7/2023, HLV Erik ten Hag tước băng đội trưởng của trung vệ người Anh, đồng thời lên kế hoạch bán anh. MU chấp nhận lời đề nghị trị giá 30 triệu bảng từ West Ham, nhưng thương vụ đổ bể do không thống nhất được khoản lương của Maguire.

Ở lại Old Trafford, Maguire từng bước lấy lại vị thế bằng những màn trình diễn ổn định. Trung vệ 33 tuổi trải qua giai đoạn được đánh giá là hay nhất kể từ khi gia nhập MU và được gia hạn hợp đồng thêm một năm vào tháng 4 vừa qua, kèm điều khoản gia hạn thêm một mùa giải.

Mùa trước, Maguire đá chính 15 trong 17 trận dưới quyền HLV Michael Carrick, chỉ vắng mặt hai trận vì án treo giò. Anh cũng là một trong những cầu thủ có mặt sớm nhất tại trung tâm huấn luyện Carrington trong ngày hội quân chuẩn bị cho mùa giải mới.

Nhìn lại lịch sử, thay đổi rõ rệt đã đến với Maguire sau khi Ruben Amorim tiếp quản băng ghế chỉ đạo. Nếu như Erik ten Hag không trao băng đội trưởng cho Maguire ngay cả khi Fernandes không thi đấu, thì Amorim lại thể hiện niềm tin lớn vào trung vệ này. Ngoài Bruno Fernandes và Maguire, nhóm lãnh đạo mà Amorim xây dựng còn có Lisandro Martinez, Diogo Dalot, Noussair Mazraoui và thủ môn kỳ cựu Tom Heaton.

Từ chỗ bị xem là người thừa và nguy cơ rời Old Trafford, Maguire tạo nên một trong những màn hồi sinh ấn tượng nhất. Việc được xem là đội phó không chính thức là minh chứng cho sự trở lại đầy ngoạn mục của trung vệ người Anh.

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Minh Nghi

Maguire Maguire

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