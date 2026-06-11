3 cầu thủ MU bị phạt

Hậu vệ Harry Maguire cùng hai đồng đội tại Manchester United vừa phải nhận các án phạt từ tòa án do vi phạm quy định về tốc độ.

Harry Maguire cùng 2 cầu thủ Manchester United bị phạt

Maguire vừa bị Tòa án sơ thẩm Tameside tuyên phạt 1.000 bảng và trừ 3 điểm vào bằng lái do hành vi chạy quá tốc độ. Án phạt được đưa ra chỉ vài tuần sau khi cầu thủ 33 tuổi bị gạch tên khỏi danh sách đội tuyển Anh tham dự World Cup 2026.

Sự việc xảy ra vào cuối tháng 12 năm ngoái, khi Maguire điều khiển chiếc Range Rover với vận tốc 37 dặm/giờ trong khu vực giới hạn 30 dặm/giờ tại Altrincham. Trong thư gửi tòa án, trung vệ này thừa nhận sai sót, giải thích do nhầm lẫn biển báo và cam kết sẽ cẩn thận hơn trong tương lai.

Ngoài tiền phạt, Maguire còn phải chi trả 120 bảng án phí và 400 bảng tiền bồi thường. Đáng chú ý, vào tháng 1/2025, cựu cầu thủ Leicester City cũng từng bị cấm lái xe 56 ngày vì một lỗi tương tự.

Hồ sơ tòa án cho thấy Maguire không phải là ngôi sao duy nhất của Manchester United vướng vòng lao lý. Thủ thành Altay Bayindir cũng bị bắt quả tang lái xe với tốc độ 41 dặm/giờ trong khu vực giới hạn 30 dặm/giờ tại Hale Barns, chỉ một giờ sau trận thua của đội nhà trước Everton.

Nghiêm trọng hơn là trường hợp của tiền đạo Matheus Cunha. Bên cạnh lỗi chạy quá tốc độ trên cùng đoạn đường với Bayindir, chân sút người Brazil hiện còn đối mặt với tội danh hình sự vì không phản hồi thư yêu cầu xác định danh tính người cầm lái từ phía cảnh sát.

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