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Thể thao

Onana khiến MU đau đầu

  • Thứ năm, 11/6/2026 08:36 (GMT+7)
  • 39 phút trước

Theo BBC, Manchester United đang đối mặt với khó khăn trong việc bán đứt thủ thành Andre Onana ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay.

Manchester United gặp khó khăn trong việc bán Onana

Mặc dù Manchester United sẵn sàng "bật đèn xanh" để Onana tìm kiếm một bến đỗ mới, hiện tại vẫn chưa có đối tác nào sẵn sàng đưa ra lời đề nghị chính thức để sở hữu thủ thành người Cameroon.

Mùa giải 2025/26, Onana thi đấu dưới dạng cho mượn tại CLB Trabzonspor. Dù đại diện Thổ Nhĩ Kỳ công khai bày tỏ mong muốn đưa thủ môn này trở lại, một bản hợp đồng mua đứt vẫn là thách thức lớn.

Trở ngại lớn nhất nằm ở vấn đề tài chính. Hiện tại không có CLB nào trong số những đội bóng quan tâm đến cựu thủ môn Ajax sẵn lòng chi trả mức lương tương xứng với yêu cầu của Onana.

Đáng chú ý, thu nhập của Onana vừa tự động tăng đáng kể sau khi Manchester United giành quyền tham dự Champions League mùa tới. Chính khoản thù lao tăng thêm này trở thành rào cản ngăn các đội bóng khác tiếp cận thủ thành người Cameroon, khiến tiến trình đàm phán bị đình trệ.

Trong bối cảnh tương lai vẫn chưa được định đoạt, Onana vừa nhận được chỉ thị phải quay trở lại hội quân và tham gia đợt tập huấn trước mùa giải cùng Manchester United.

Nếu không có đột phá nào trên bàn đàm phán trong thời gian tới, "Quỷ đỏ" có thể buộc phải giữ chân thủ thành này trong danh sách thi đấu hoặc tiếp tục tìm kiếm một giải pháp cho mượn khác để giảm bớt gánh nặng quỹ lương.

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Huy Trưởng

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