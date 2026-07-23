Sao World Cup đổi đời khi sang Saudi Arabia

Tiền đạo người Hà Lan, Crysencio Summerville, chuẩn bị trở thành một trong những cầu thủ hưởng lương cao nhất tại Saudi Pro League.

Summerville nhận mức đãi ngộ hấp dẫn.

Theo nhà báo chuyên săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, Al Hilal đạt thỏa thuận với West Ham và chỉ còn chờ hoàn tất các thủ tục cuối cùng trước khi chính thức công bố bản hợp đồng với Summerville. Đội bóng Saudi Arabia dự kiến chi đến 70 triệu bảng (bao gồm phụ phí) để hoàn tất thương vụ này.

Việc chuyển sang Saudi Arabia cũng giúp Summerville nhận mức đãi ngộ vượt xa thời còn thi đấu tại Premier League. Tại West Ham, ngôi sao 24 tuổi được cho là hưởng khoảng 50.000 bảng/tuần. Tuy nhiên, khi khoác áo Al Hilal, thu nhập của anh sẽ tăng hơn bốn lần, lên khoảng 230.000 bảng/tuần.

Nếu tính chi tiết, Summerville sẽ bỏ túi khoảng 33.000 bảng mỗi ngày, tương đương 1.373 bảng mỗi giờ và gần 23 bảng mỗi phút. Con số này cho thấy sức hút tài chính rất lớn của Saudi Pro League, giải đấu liên tục chiêu mộ nhiều ngôi sao từ châu Âu trong những mùa giải gần đây.

Trước khi Al Hilal vào cuộc, Summerville từng lọt vào tầm ngắm của Aston Villa và AS Roma. Đại diện Serie A được cho là khá tự tin vào khả năng thuyết phục cầu thủ sinh năm 2001, trong khi Aston Villa cũng theo sát tình hình.

Tuy nhiên, cả hai đội bóng đều không thể cạnh tranh khi Al Hilal gửi lời đề nghị hấp dẫn cả về phí chuyển nhượng lẫn mức lương dành cho cầu thủ.

Ở mùa giải 2025/26, Summerville ghi 5 bàn và đóng góp 4 pha kiến tạo tại Premier League. Còn ở World Cup 2026, tuyển thủ Hà Lan cũng gây ấn tượng với 2 bàn thắng và 2 pha kiến tạo.

Highlights Hà Lan 1-1 Morocco (luân lưu 2-3) Sáng 30/6, Morocco đánh bại Hà Lan 3-2 trên chấm luân lưu sau khi hòa 1-1 trong 120 phút thi đấu, qua đó giành vé vào vòng 16 đội World Cup 2026.