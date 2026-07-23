Tây Ban Nha mất hàng triệu USD tiền thưởng vô địch

Tây Ban Nha có thể không nhận trọn khoản thưởng 50 triệu USD sau khi lên ngôi World Cup 2026 vì quy định thuế của Mỹ.

Tây Ban Nha lên ngôi vô địch World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Tây Ban Nha vừa viết nên lịch sử với chức vô địch World Cup 2026 sau khi đánh bại Argentina 1-0 hôm 20/7, nhưng niềm vui của đội bóng này có thể bị ảnh hưởng bởi một khoản khấu trừ bất ngờ từ nước chủ nhà Mỹ.

Theo O Jogo (Bồ Đào Nha), Mỹ có thể đánh thuế tới 30% tiền thưởng mà Tây Ban Nha nhận được sau khi đăng quang tại giải đấu.

Với mức thưởng 50 triệu USD (khoảng 43 triệu euro) từ FIFA, nhà vô địch thế giới có nguy cơ mất khoảng 15 triệu USD vào ngân sách thuế của Mỹ.

Quy định này xuất phát từ việc các khoản thu nhập phát sinh từ hoạt động diễn ra trên lãnh thổ Mỹ thường thuộc diện chịu thuế của Sở Thuế vụ Mỹ (IRS). Các khoản thu nhập chỉ được giảm hoặc miễn thuế nếu có điều chỉnh thông qua những hiệp định thuế giữa các quốc gia.

Tuy nhiên, chính sách này lập tức gây tranh cãi. Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa bang Tennessee, Tim Burchett cho rằng đây là bất cập và cho rằng các đội tuyển đã biết trước quy định khi tham dự giải đấu.

“Các vận động viên chuyên nghiệp Mỹ cũng phải chịu điều này, vì vậy họ biết điều đó khi đến đây”, Burchett nói.

Trong khi đó, hạ nghị sĩ đảng Dân chủ bang Illinois Jonathan Jackson đánh giá đây là “một khoản thuế không công bằng” đối với tiền thưởng của Tây Ban Nha.

Không chỉ Tây Ban Nha, toàn bộ khoản tiền thưởng dành cho các đội tuyển tham dự World Cup 2026 cũng có thể nằm trong diện bị đánh thuế. FIFA chi tổng cộng 871 triệu USD cho các đội tuyển, đồng nghĩa số tiền thuế 30% có thể lên tới hơn 261 triệu USD .

Hiện chưa rõ chính phủ Mỹ có áp dụng mức khấu trừ tối đa 30% với tất cả đội tuyển hay không. Dù vậy, câu chuyện này cho thấy World Cup không chỉ là cuộc chơi trên sân cỏ mà còn kéo theo những vấn đề tài chính phức tạp phía sau ánh hào quang vô địch.

Video cảnh các cầu thủ Argentina quay lưng khi Tây Ban Nha nâng cúp Hôm 20/7, nhiều cầu thủ Argentina quay lưng về phía bục trao cúp, không chứng kiến khoảnh khắc Tây Ban Nha nâng cao cúp vàng thế giới.