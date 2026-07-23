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Thể thao

Tottenham mất cả đội hình trước mùa giải mới

  • Thứ năm, 23/7/2026 21:01 (GMT+7)
  • 43 phút trước

HLV Roberto De Zerbi không thể triệu tập tới 11 cầu thủ đội một cho chuyến du đấu hè của Tottenham vì chấn thương và dư âm từ World Cup 2026.

Tottenham mất nhiều cầu thủ ở giai đoạn tiền mùa giải.

HLV Roberto De Zerbi vừa công bố danh sách 35 thành viên chuẩn bị cho loạt trận giao hữu trước mùa giải 2026/27. Spurs sẽ chạm trán Auckland FC, Sydney FC và Chelsea trong hơn một tuần tới. Tuy nhiên, nhiều trụ cột buộc phải ở lại London vì chấn thương hoặc cần thêm thời gian nghỉ ngơi sau World Cup 2026.

Bốn cái tên đáng chú ý nhất không góp mặt là Mohammed Kudus, Xavi Simons, Dejan Kulusevski và Wilson Odobert. Tất cả đều đang trong quá trình hồi phục sau những vấn đề thể lực kéo dài.

Kulusevski gần như biến mất khỏi sân cỏ suốt hơn một năm. Tuyển thủ Thụy Điển không thi đấu kể từ tháng 5/2025, trước khi Spurs liên tiếp thay tướng từ Ange Postecoglou sang Thomas Frank, Igor Tudor và giờ là De Zerbi.

Trong khi đó, Odobert liên tục vật lộn với chấn thương gân kheo và đầu gối kể từ khi gia nhập Tottenham từ Burnley năm 2024. Kudus và Xavi Simons cũng chưa đạt thể trạng tốt nhất sau những chấn thương ở mùa giải trước.

Ngoài ra, thủ môn Guglielmo Vicario không tham dự chuyến du đấu vì chấn thương nhẹ trong quá trình tập luyện. Bên cạnh đó, Tottenham thiếu vắng nhiều tuyển thủ vừa tham dự World Cup 2026. Theo quy định, các cầu thủ được nghỉ ít nhất 3 tuần sau khi hoàn thành nghĩa vụ quốc gia.

Trong số này có Rodrigo Bentancur, Pape Matar Sarr, Pedro Porro, Marcos Senesi, Cristian Romero cùng Djed Spence. Việc hàng loạt trụ cột vắng mặt khiến HLV De Zerbi chưa thể có đội hình mạnh nhất trong giai đoạn chuẩn bị đầu tiên kể từ khi tiếp quản Tottenham.

Sau chuyến du đấu tại châu Đại Dương, Spurs còn hai trận giao hữu gặp Getafe và Hoffenheim trước khi bước vào trận mở màn Premier League 2026/27 trên sân Brentford vào ngày 22/8.

Highlights Tottenham 1-0 Everton Chiến thắng tối thiếu trước Everton giúp Tottenham trụ hạng thành công tại Premier League hôm 24/5.

Bước ngoặt của Romero sau World Cup 2026

Màn trình diễn ấn tượng tại World Cup 2026 có thể trở thành cú hích giúp Cristian Romero rời Tottenham Hotspur để gia nhập một đội bóng lớn hơn.

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Minh Nghi

Tottenham Tottenham

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