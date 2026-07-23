MU sắp có 3 tân binh từ Liverpool, Man City

Manchester United tiếp tục đẩy mạnh chiến lược săn tài năng trẻ khi tiến gần đến thỏa thuận chiêu mộ ba cầu thủ từ Liverpool và Manchester City.

Sir Jim Ratcliffe muốn cải tổ hệ thống đào tạo trẻ của MU. Ảnh: Reuters.

Manchester United đang tiến sát việc chiêu mộ tài năng trẻ Isaac Konde của Liverpool, đồng thời đàm phán để đưa hai tiền vệ David Eze và Karim Cassim từ học viện Manchester City về Old Trafford.

Đây là những bước đi mới nhất trong chiến lược trẻ hóa đội hình do đồng sở hữu Sir Jim Ratcliffe khởi xướng. Theo The Sun, Ratcliffe muốn biến học viện MU thành nơi sản sinh những ngôi sao có thể phát triển thành trụ cột đội một hoặc mang lại nguồn thu lớn trên thị trường chuyển nhượng.

Ông từng thừa nhận hệ thống đào tạo trẻ của CLB "sa sút nghiêm trọng" và cần được cải tổ để liên tục tạo ra các tài năng mới.

Isaac Konde, 16 tuổi, là cầu thủ chạy cánh được đánh giá cao nhờ tốc độ và khả năng rê dắt. Mùa trước, anh thi đấu cho đội U18 Liverpool, chủ yếu chơi ở cánh trái nhưng cũng có thể đá cánh phải hoặc trung phong. Trong khi đó, Eze và Cassim là hai tiền vệ trẻ nổi bật của học viện Man City.

MU hiện thương lượng với Liverpool và Man City về khoản phí bồi thường đào tạo. Nếu không đạt được thỏa thuận, mức phí sẽ được xác định thông qua hội đồng trọng tài theo quy định dành cho các cầu thủ trẻ dưới 24 tuổi.

Ba tân binh tiềm năng sẽ trước mắt gia nhập đội U18 do Darren Fletcher phụ trách. Đây cũng là nơi thần đồng JJ Gabriel, 15 tuổi, đang được kỳ vọng phát triển trước khi ký hợp đồng chuyên nghiệp với MU vào năm 2027.

Trong những kỳ chuyển nhượng gần đây, đội chủ sân Old Trafford đã liên tục đầu tư vào lớp cầu thủ trẻ với các thương vụ như Chido Obi, Ayden Heaven, Sekou Kone hay mới nhất là Tynan Thompson từ Tottenham. Động thái này cho thấy Ratcliffe kiên định với kế hoạch xây dựng tương lai lâu dài thay vì chỉ tập trung vào các ngôi sao đắt giá.

Cunha nâng tỷ số lên 3-0 cho Brazil Cầu thủ của MU góp công với bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 trước Scotland ở lượt đấu cuối bảng C World Cup 2026 sáng 25/6.

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