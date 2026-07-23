Sancho hiện ra sao?

Rời MU theo dạng tự do, Jadon Sancho chưa tìm được bến đỗ mới dù liên tục được đồn đoán với hàng loạt đội bóng tại châu Âu.

Sancho chưa tìm được bến đỗ mới.

Hợp đồng của Sancho với MU hết hạn vào ngày 30/6, khép lại quãng thời gian 5 năm đầy thất vọng tại Old Trafford. Gia nhập "Quỷ đỏ" với rất nhiều kỳ vọng, tuyển thủ Anh không đáp ứng được kỳ vọng và liên tục sa sút phong độ.

Kể từ năm 2023, Sancho lần lượt được đem cho Borussia Dortmund, Chelsea và Aston Villa mượn. Tuy nhiên, anh không thể thuyết phục các đội bóng này kích hoạt điều khoản mua đứt, khiến sự nghiệp rơi vào bế tắc khi mùa giải 2026/27 cận kề.

Dù được liên hệ với Aston Villa, Borussia Dortmund, AC Milan, Galatasaray và gần đây là Besiktas, đến nay chưa có đội bóng nào gửi đề nghị chiêu mộ cầu thủ 25 tuổi.

Giữa lúc tương lai Sancho vẫn mịt mờ, Borussia Dortmund bất ngờ khiến người hâm mộ xôn xao bằng một bài đăng trên mạng xã hội.

Đội bóng Bundesliga chia sẻ loạt hình ảnh ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của Sancho trong hai giai đoạn khoác áo CLB. Đặc biệt, bức ảnh cuối cùng tái hiện pha đi bóng vượt qua hậu vệ Nuno Mendes của PSG ở bán kết Champions League, động thái được nhiều người xem là "tín hiệu ngầm" về khả năng tái hợp.

Thời điểm đăng tải bài viết làm dấy lên nhiều đồn đoán, bởi Sancho hiện là cầu thủ tự do và Dortmund từ lâu được xem là điểm đến phù hợp nhất để anh vực dậy sự nghiệp.

Trước đó, Giám đốc thể thao Lars Ricken xác nhận Dortmund đang tìm kiếm thêm phương án tăng cường hàng công, trong đó Sancho nằm trong danh sách được cân nhắc.

Dù vậy, Dortmund không phải đội bóng duy nhất theo sát cựu sao MU. Truyền thông châu Âu tiết lộ Besiktas chuẩn bị lời đề nghị, trong khi AC Milan, Galatasaray và Aston Villa vẫn được nhắc đến như những bến đỗ tiềm năng.