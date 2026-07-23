Yamal từng thua đội trẻ Thái Lan

Ít ai ngờ rằng Lamine Yamal và Pau Cubarsi từng nếm thất bại trước một đại diện của Thái Lan khi còn là những cậu bé 12 tuổi.

Bàn thắng duy nhất giúp U12 Thái Lan loại Barcelona năm 2019.

Câu chuyện diễn ra tại U12 Junior Soccer World Challenge 2019 ở Nhật Bản. Khi đó, U12 Thái Lan tạo cú sốc lớn khi đánh bại U12 Barcelona với tỷ số 1-0 ở vòng 1/8, loại lò đào tạo danh tiếng của đội bóng xứ Catalonia khỏi giải đấu. Ở giải này, U12 Thái Lan giành vị trí thứ 3 chung cuộc.

Trong đội hình Barcelona năm ấy có 25 cầu thủ trẻ, nổi bật là Lamine Yamal và Pau Cubarsi. Bảy năm sau, cả hai đều trở thành trụ cột của tuyển Tây Ban Nha và cùng viết nên trang sử mới cho bóng đá nước này.

Yamal tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những ngôi sao trẻ hay nhất thế giới. Anh là trụ cột của "La Roja" trong hành trình vô địch Euro 2024 và World Cup 2026.

Trong khi đó, Cubarsi thi đấu chói sáng ở hàng phòng ngự. Trung vệ sinh năm 2007 giúp Tây Ban Nha chỉ thủng lưới đúng một bàn ở World Cup 2026 và được FIFA trao danh hiệu Cầu thủ trẻ hay nhất.

Ở chiều ngược lại, chiến thắng lịch sử của bóng đá trẻ Thái Lan năm 2019 cũng để lại dấu ấn đặc biệt. Người ghi bàn thắng duy nhất giúp U12 Thái Lan hạ Barcelona là Wichan Inaram.

Sau bảy năm, Wichan cũng trưởng thành vượt bậc. Hậu vệ này hiện khoác áo True Bangkok United và thường xuyên góp mặt trong đội hình tuyển U23 Thái Lan, được xem là một trong những tài năng triển vọng của bóng đá xứ chùa Vàng.

Yamal (thứ 4 từ trái sang) cùng U12 Barcelona dự giải trẻ ở Nhật Bản năm 2019.

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