Haaland, Yamal tăng giá cao nhất lịch sử

Trong lần cập nhật giá trị chuyển nhượng mới nhất của Transfermarkt, bộ đôi tiền đạo Lamine Yamal và Erling Haaland tiếp tục được nâng mức định giá.

Haaland và Yamal đều tăng giá trị.

Cụ thể, cả Yamal và Haaland đều được định giá 220 triệu euro, qua đó tiếp tục giữ vững vị thế là hai cầu thủ đắt giá nhất thế giới. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử có cầu thủ vượt ngưỡng 200 triệu euro trên chuyên trang định giá nổi tiếng này.

Cả Yamal lẫn Haaland đều tăng thêm 20 triệu euro sau những màn trình diễn ấn tượng trong thời gian qua, qua đó cùng chia sẻ vị trí số một trên bảng xếp hạng giá trị chuyển nhượng toàn cầu.

Ngay phía sau bộ đôi dẫn đầu là Kylian Mbappe với mức định giá 200 triệu euro. Tiền đạo của Real Madrid tiếp tục khẳng định đẳng cấp khi ghi tới 10 bàn thắng cho tuyển Pháp tại World Cup 2026, qua đó duy trì vị thế trong nhóm những cầu thủ có giá trị cao nhất thế giới.

Mbappe áp sát Yamal và Haaland. Ảnh: Reuters.

Người tạo nên bước nhảy vọt lớn khác là Michael Olise. Ngôi sao của Bayern Munich tăng thêm 20 triệu euro để đạt mốc 170 triệu euro sau khi phá kỷ lục kiến tạo trong một kỳ World Cup. Thành tích này giúp cầu thủ người Pháp vươn lên vị trí thứ tư trong danh sách những cầu thủ đắt giá nhất thế giới.

Xếp ngay sau Olise là Jude Bellingham với mức định giá 160 triệu euro. Trong khi đó, Elliot Anderson và Julian Alvarez cũng lần lượt được nâng giá lên 120 triệu euro và 110 triệu euro. Pedri tiếp tục xếp trên Vinicius Junior với khoảng cách 10 triệu euro.

Ở nhóm các cựu binh, Lionel Messi vẫn được Transfermarkt định giá 15 triệu euro, còn Cristiano Ronaldo ở mức 10 triệu euro. Dù không còn ở đỉnh cao phong độ, cả hai vẫn là những biểu tượng của bóng đá thế giới, trong khi thế hệ kế cận đang thiết lập những cột mốc mới trên thị trường chuyển nhượng.

Messi và Yamal hành xử khác biệt Trái với đám đông bị cuốn vào cuộc ẩu đả sau trận chung kết World Cup 2026 sáng 20/7, cả Lionel Messi và Lamine Yamal lại có cách hành xử khác biệt ghi điểm trong mắt CĐV.