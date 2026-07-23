Bất ngờ với đội hình hay nhất World Cup 2026 do fan bình chọn

Đội hình tiêu biểu World Cup 2026 do người hâm mộ bình chọn gây tranh cãi khi vắng Unai Simon, tạo ra khác biệt đáng kể với lựa chọn của FIFA.

Người hâm mộ toàn cầu đưa ra những lựa chọn gây bất ngờ trong cuộc bình chọn đội hình hay nhất World Cup 2026 trên trang chủ FIFA. Theo kết quả bình chọn, Tây Ban Nha có 3 cầu thủ góp mặt gồm Pedro Porro, Marc Cucurella và Rodri.

Đây là sự ghi nhận cho màn trình diễn ấn tượng của nhà vô địch World Cup, đội bóng đã đánh bại Argentina trong trận chung kết để giành ngôi sao thứ hai trên ngực áo.

Tuy nhiên, vị trí thủ môn mới là điểm gây tranh cãi lớn nhất. Vozinha của Cape Verde bất ngờ được lựa chọn sau khi nhận gần 40% số phiếu, vượt qua Unai Simon, người được FIFA trao danh hiệu Găng tay vàng nhờ thành tích giữ sạch lưới ấn tượng.

Đội hình do người hâm mộ bình chọn gồm: Vozinha; Porro, Lisandro Martinez, Dayot Upamecano, Cucurella; Rodri, Michael Olise, Jude Bellingham; Kylian Mbappe, Erling Haaland và Lionel Messi.

Đội hình hay nhất World Cup 2026 do người hâm mộ bình chọn. Ảnh: FIFA.

Sự xuất hiện của Messi tiếp tục cho thấy sức hút đặc biệt của siêu sao Argentina. Dù không thể giúp đội nhà bảo vệ chức vô địch sau thất bại trước Tây Ban Nha, Messi vẫn nhận được sự ủng hộ lớn từ người hâm mộ.

Nhiều chuyên gia cũng cho rằng Messi mới là ứng viên xứng đáng cho danh hiệu Quả bóng vàng World Cup 2026, thay vì Rodri. Pau Cubarsi, cầu thủ trẻ hay nhất World Cup 2026 cũng không góp mặt trong đội hình này.

Bên cạnh đó, việc Harry Kane vắng mặt dù nằm trong nhóm cầu thủ nhận nhiều phiếu bầu cũng tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Trong khi đó, Pháp có 3 đại diện gồm Upamecano, Olise và Mbappe, ngang bằng Tây Ban Nha dù phải dừng bước ở bán kết.

Cuộc bình chọn cho thấy khoảng cách giữa góc nhìn của FIFA, giới chuyên môn và người hâm mộ vẫn luôn tồn tại. Những danh hiệu chính thức có thể thuộc về một cá nhân, nhưng trong mắt CĐV, màn trình diễn và sức ảnh hưởng trên sân cỏ mới là yếu tố quyết định.

Highlights Tây Ban Nha 1-0 Argentina Sáng 20/7, Tây Ban Nha đánh bại Argentina 1-0 sau 120 phút thi đấu để trở thành nhà vô địch World Cup 2026.