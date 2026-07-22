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Thể thao World Cup 2026

'Phải treo giò cầu thủ Argentina một năm'

  • Thứ tư, 22/7/2026 19:05 (GMT+7)
  • 12 phút trước

Cựu tiền vệ Dietmar Hamann cho rằng Leandro Paredes và Nahuel Molina xứng đáng nhận án phạt nặng sau màn hỗn chiến ở chung kết World Cup 2026.

Paredes, Molina trong cuộc xô xát với Gavi sau trận chung kết World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Huyền thoại bóng đá Đức Dietmar Hamann gây chú ý khi lên tiếng chỉ trích Leandro Paredes và Nahuel Molina sau sự cố xảy ra ở chung kết World Cup 2026 giữa Argentina và Tây Ban Nha hôm 20/7.

Argentina thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha trong trận đấu diễn ra tại sân MetLife (Mỹ), với bàn thắng duy nhất của Ferran Torres ở phút 106. Không chỉ để tuột chức vô địch, đội bóng của HLV Lionel Scaloni còn vướng vào tranh cãi sau khi một số cầu thủ Argentina lao vào xô xát với đối thủ sau tiếng còi mãn cuộc.

Trong đó, Paredes và Molina trở thành tâm điểm chỉ trích vì được cho là những người châm ngòi cho vụ việc. FIFA hiện đã mở cuộc điều tra và nhiều khả năng sẽ đưa ra án phạt dành cho các cá nhân liên quan, bao gồm cả trợ lý Roberto Ayala của Argentina.

Phát biểu trên Sky Sport Austria, Hamann cho rằng FIFA cần đưa ra hình phạt đủ sức răn đe thay vì một án phạt nhẹ.

“Cả hai cầu thủ nên bị treo giò một năm. Sau đó, họ có thể tự quyết định liệu có muốn trở lại hay không. Những hành động như vậy không thể được chấp nhận”, Hamann nói.

Cựu tiền vệ Liverpool nhấn mạnh bóng đá không thể dung túng cho những hành vi thiếu kiểm soát, đặc biệt ở một sân khấu lớn như trận chung kết World Cup.

“Nếu là tôi, tôi sẽ cấm họ thi đấu 12 tháng. Đây là hành động phải bị trừng phạt và không thể có sự khoan dung quá mức”, Hamann khẳng định.

Nếu án phạt như Hamann đề xuất trở thành hiện thực, sự nghiệp của Paredes và Molina sẽ đối mặt với cú sốc lớn. Đặc biệt, Paredes đã bước sang tuổi 32 và thời gian thi đấu đỉnh cao không còn nhiều.

Bên cạnh việc chỉ trích cá nhân, Hamann cũng cho rằng hình ảnh tích cực mà Argentina xây dựng trong nhiều năm qua đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau sự cố.

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Đào Trần

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