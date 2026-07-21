Paredes thoát thẻ đỏ

Leandro Paredes bất ngờ được FIFA xác nhận không dính thẻ đỏ sau trận chung kết World Cup 2026 hôm 20/7.

Paredes (số 5) không bị thẻ đỏ.

Sau thất bại 0-1 của Argentina trước Tây Ban Nha trên sân MetLife, bầu không khí nhanh chóng trở nên hỗn loạn. Các cầu thủ dự bị Tây Ban Nha tràn xuống sân ăn mừng chức vô địch, kéo theo hàng loạt màn xô xát giữa cầu thủ hai đội.

Paredes lao vào ẩu đả với Eric Garcia. Tiền vệ 32 tuổi bị ghi lại hình ảnh bóp cổ trung vệ Tây Ban Nha, xô ngã đối thủ rồi tiếp tục quật Gavi xuống sân trước khi túm áo bib của tiền vệ này và liên tục gây hấn. HLV Lionel Scaloni thậm chí phải chạy vào sân để can ngăn các học trò.

Ngay sau trận đấu, Paredes được cho là bị phạt thẻ đỏ vì hành vi bạo lực. Tuy nhiên, FIFA xác nhận sau đó xác nhận trọng tài Slavko Vincic không rút thẻ đỏ với tiền vệ Argentina và chỉnh sửa lại trong biên bản chính thức.

Trên hệ thống dữ liệu của FIFA, Paredes chỉ bị phạt một thẻ vàng sau khi vào sân từ ghế dự bị ở đầu hiệp hai. Cầu thủ duy nhất của Argentina bị truất quyền thi đấu là Enzo Fernandez với pha vào bóng nguy hiểm với tài năng trẻ Pau Cubarsi.

Dù tránh được chiếc thẻ đỏ ngay trên sân, Paredes vẫn chưa thể thở phào. FIFA điều tra toàn bộ vụ hỗn chiến sau trận chung kết. Nếu bị kết luận có hành vi bạo lực vi phạm, tiền vệ Argentina vẫn có thể nhận án treo giò nhiều trận cùng các hình thức xử phạt bổ sung trong thời gian tới.

Video cận cảnh màn ẩu đả sau trận Tây Ban Nha - Argentina Sáng 20/7, các cầu thủ Tây Ban Nha và Argentina xảy ra xô xát sau khi tiếng còi mãn cuộc trận chung kết World Cup 2026 vang lên.