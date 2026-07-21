Paredes thành trò chế nhạo của dàn sao Tây Ban Nha

Không chỉ nâng cao cúp vàng World Cup 2026, tuyển Tây Ban Nha còn khiến Argentina thêm cay đắng bằng hàng loạt màn ăn mừng mang tính châm chọc trong lễ diễu hành tại Madrid.

Yamal và Ruiz cầm bảng chế giễu cuộc xô xát của Paredes với Gavi.

Sau chiến thắng 1-0 trước Argentina ở chung kết World Cup 2026 hôm 20/7, bầu không khí lễ hội bao trùm Madrid khi hàng triệu CĐV đổ ra đường chào đón các nhà tân vô địch. Bên cạnh niềm vui chiến thắng, dàn tuyển thủ Tây Ban Nha còn tạo ra nhiều khoảnh khắc hướng sự chú ý về đối thủ vừa bại trận.

Trên xe buýt diễu hành, Lamine Yamal và Fabian Ruiz cùng cầm một tấm bìa ghi dòng chữ: "Trận quyền anh của năm: Paredes vs Gavi". Thông điệp này nhắc lại vụ xô xát giữa Leandro Paredes và Gavi ngay sau tiếng còi mãn cuộc ở sân MetLife. Vừa cười, Yamal vừa hướng về máy quay và nói: "Hẹn gặp nhé, hẹn gặp nhé", như một lời trêu chọc tiền vệ Argentina.

Cuộc ẩu đả bùng phát sau khi trận đấu kết thúc. Paredes lao tới túm cổ Eric Garcia giữa vòng tròn trung tâm trước khi Gavi cũng lao vào đáp trả. HLV Lionel Scaloni cùng trợ lý Walter Samuel phải nhanh chóng can thiệp để hạ nhiệt tình hình. Sau khi xem xét báo cáo của trọng tài Slavko Vincic, Paredes bị truất quyền thi đấu dù trận chung kết đã khép lại.

Không dừng ở đó, hậu vệ Marc Cucurella tiếp tục gây chú ý trên sân khấu ăn mừng. Ngôi sao mới gia nhập Real Madrid xuất hiện trong tiếng nhạc "Malbec" của hai nghệ sĩ Argentina là Duki và Bizarrap. Anh còn hát theo đoạn điệp khúc: "Hôm nay chúng tôi ăn mừng và đội bóng của tôi đã trở thành nhà vô địch...", tạo nên màn ăn mừng đầy tính châm biếm trước thất bại của đại diện Nam Mỹ.

Chiến thắng tại MetLife giúp Tây Ban Nha lần thứ hai đăng quang World Cup sau chức vô địch năm 2010. Trong khi đó, Argentina lỡ cơ hội bảo vệ ngôi vương và khép lại giải đấu bằng thất bại sau 120 phút, cùng những dư âm căng thẳng kéo dài cả khi tiếng còi mãn cuộc đã vang lên.

Video cận cảnh màn ẩu đả sau trận Tây Ban Nha - Argentina Sáng 20/7, các cầu thủ Tây Ban Nha và Argentina xảy ra xô xát sau khi tiếng còi mãn cuộc trận chung kết World Cup 2026 vang lên.