Thế hệ mới đưa Tây Ban Nha trở lại đỉnh thế giới

Giữa kỳ World Cup của những siêu sao, Tây Ban Nha lên ngôi nhờ kỷ luật, sự gắn kết và một hệ thống không phụ thuộc vào bất kỳ cá nhân nào.

Tây Ban Nha giành chức vô địch nhờ một hệ thống không phụ thuộc vào bất kỳ cá nhân nào.

World Cup 2026 được định hình bởi những ngôi sao lớn. Kylian Mbappe, Lionel Messi, Erling Haaland, Michael Olise, Harry Kane hay Cristiano Ronaldo đều có khoảnh khắc để lại dấu ấn. Tuy nhiên, chiếc cúp cuối cùng lại thuộc về đội bóng không được xây dựng quanh một siêu anh hùng.

Tây Ban Nha không thiếu những cầu thủ xuất chúng. Pedri và Lamine Yamal đều thuộc nhóm hay nhất thế giới ở vị trí của mình, nhưng đội bóng của Luis de la Fuente không sống nhờ cảm hứng của họ. Pedri mất suất đá chính sau vòng 16 đội, còn Yamal phần lớn chơi như một cầu thủ chạy cánh đúng nghĩa, giữ chiều rộng, hỗ trợ phòng ngự và tuân thủ cấu trúc chung.

Đó không hoàn toàn là lựa chọn mang tính biểu tượng. Yamal bước vào giải khi vừa bình phục chấn thương, còn Pedri phải cạnh tranh với một Fabian Ruiz đủ chất lượng. Điều đáng chú ý nằm ở cách mọi quyết định được chấp nhận, từ ban huấn luyện, truyền thông cho tới chính các cầu thủ.

De la Fuente có vẻ ngoài giản dị, nhưng sở hữu uy tín được xây dựng qua nhiều năm làm việc với các đội tuyển trẻ Tây Ban Nha. Chức vô địch EURO 2024 giúp ông chứng minh phương pháp, còn World Cup 2026 cho thấy khả năng biến những cá nhân không ở trạng thái tốt nhất thành một tập thể gần như hoàn chỉnh.

Những cầu thủ mang theo khát vọng

Nhiều trụ cột Tây Ban Nha bước vào World Cup sau mùa giải khó khăn ở cấp CLB. Unai Simon vừa trải qua chiến dịch thất vọng cùng Athletic Club, tương tự Aymeric Laporte. Pedro Porro suýt xuống hạng với Tottenham, còn Chelsea của Marc Cucurella không giành vé dự cúp châu Âu và thay ba HLV trong một mùa.

Luis de la Fuente biến những cầu thủ trải qua mùa giải khó khăn ở CLB thành tập thể hay nhất World Cup.

Rodri bị chấn thương và không duy trì phong độ tốt nhất trong phần lớn mùa giải của Manchester City. Fabian Ruiz chỉ có 13 lần đá chính tại giải quốc nội vì vấn đề thể trạng. Alex Baena và Dani Olmo liên tục ra vào đội hình chính, trong khi Mikel Oyarzabal chỉ ghi 9 bàn từ bóng sống khi được bố trí đá trung phong cho Real Sociedad.

Pau Cubarsi là trường hợp hiếm hoi vừa khỏe mạnh, vừa duy trì phong độ ổn định ở CLB. Tuy nhiên, chính những mùa giải không trọn vẹn ấy có thể đã tạo nên động lực đặc biệt cho Tây Ban Nha. De la Fuente có trong tay một nhóm cầu thủ khát khao, còn điều cần chứng minh và dành phần lớn sự tập trung cho World Cup từ nhiều tháng trước giải.

Tây Ban Nha năm 2026 vì thế rất khác đội hình vô địch thế giới năm 2010. Mười sáu năm trước, họ có Iker Casillas, Gerard Piqué, Sergio Ramos, Xavi, Xabi Alonso, Sergio Busquets, Andrés Iniesta và David Villa. Đó là tập thể quy tụ nhiều ngôi sao đang ở đỉnh cao, phần lớn sau này trở thành huyền thoại.

Phiên bản hiện tại không sở hữu mật độ tài năng cá nhân tương tự. Để vô địch, Tây Ban Nha phải tạo ra giá trị từ sự gắn kết, kỷ luật và khả năng thực hiện chính xác ý đồ chiến thuật. De la Fuente giúp đội bóng chơi hay hơn tổng năng lực của từng cầu thủ, đồng thời thuyết phục những ngôi sao chấp nhận hy sinh vai trò quen thuộc.

Yamal là ví dụ rõ nhất. Trong màu áo Barcelona, anh thường được trao bóng và tự do tạo ra khác biệt. Tại World Cup, cầu thủ 19 tuổi phải tham gia nhiều hơn vào hệ thống pressing, hỗ trợ hậu vệ biên và giữ vị trí thay vì liên tục đi tìm khoảnh khắc cá nhân.

Pedri cũng không phản ứng khi mất suất đá chính. Fabián Ruiz, Dani Olmo hay Álex Baena đều sẵn sàng thay đổi vai trò theo từng đối thủ. Không ai lớn hơn cấu trúc chung, kể cả những cầu thủ có tên tuổi và tài năng vượt trội.

Sự điềm tĩnh tạo nên nhà vô địch

Lối chơi của Tây Ban Nha tại World Cup 2026 là bước điều chỉnh so với EURO hai năm trước. Khi đó, Yamal và Nico Williams thường được sử dụng như những mũi khoan tốc độ, liên tục kéo giãn đối thủ bằng các pha lên bóng trực diện.

Rodri là hiện thân cho sự điềm tĩnh và kỷ luật trong lối chơi của nhà vô địch.

Tại giải đấu trên đất Bắc Mỹ, đội bóng của De la Fuente chú trọng hơn vào khả năng kiểm soát và phản pressing. Họ giữ bóng để buộc đối thủ phải di chuyển, làm suy giảm thể lực và kéo cấu trúc phòng ngự ra khỏi vị trí. Khi mất quyền kiểm soát, các cầu thủ lập tức áp sát để giành lại bóng ngay trên phần sân đối phương.

Cách chơi ấy gợi nhớ Barcelona trong giai đoạn đầu dưới thời Pep Guardiola. Ý tưởng không quá phức tạp, nhưng đòi hỏi cự ly đội hình chặt chẽ, khả năng chọn vị trí và sự đồng bộ gần như tuyệt đối.

Dani Olmo là một trong những cầu thủ thực hiện tốt nhất cả hai nhiệm vụ. Anh vừa tham gia luân chuyển, vừa dẫn đầu các đợt gây sức ép sau khi mất bóng. Với ảnh hưởng xuyên suốt giải đấu, Olmo thậm chí được đánh giá đủ khả năng cạnh tranh danh hiệu cầu thủ hay nhất, phần thưởng cuối cùng thuộc về Rodri.

Rodri là hiện thân rõ nhất cho sự bình tĩnh của Tây Ban Nha. Trước sức ép, những pha va chạm và các hành động khiêu khích, tiền vệ này vẫn giữ vị trí, điều tiết nhịp độ và đưa ra quyết định lạnh lùng. Sự điềm tĩnh ấy lan sang toàn đội, giúp Tây Ban Nha không hoảng loạn ở những thời điểm khó khăn.

Họ đứng vững sau trận hòa Cape Verde, không bị cuốn vào cuộc chiến thể lực với Uruguay và khóa chặt hàng công đầy ngôi sao của Pháp. Trong trận chung kết, Argentina chủ động chơi quyết liệt ngay từ đầu, nhưng Tây Ban Nha vẫn giữ được cấu trúc và sự tập trung.

Pau Cubarsí cùng hàng thủ Tây Ban Nha chỉ để lọt lưới một bàn sau tám trận.

Sự kiên nhẫn còn giúp đội bóng của De la Fuente che giấu điểm yếu lớn nhất: khả năng dứt điểm chưa tương xứng với số cơ hội tạo ra. Tây Ban Nha không có một trung phong đúng nghĩa, trong khi Oyarzabal vẫn mang dáng dấp của một cầu thủ chạy cánh được chuyển vào đá cao nhất.

Tiền đạo Real Sociedad di chuyển thông minh, hoạt động bền bỉ và luôn đặt tập thể lên trên bản thân, nhưng chưa sở hữu bản năng săn bàn của một trung phong trưởng thành trong vùng cấm. Việc Tây Ban Nha nhiều lần phung phí cơ hội vì thế không phải điều bất ngờ.

Điểm tựa của họ nằm ở hàng phòng ngự. Cubarsí thi đấu chững chạc vượt xa tuổi 19, giúp tuyến dưới duy trì cự ly và khả năng kiểm soát không gian. Bên cạnh Yamal, trung vệ Barcelona là ngôi sao trẻ khác có vai trò quyết định trong hành trình vô địch.

Tây Ban Nha khép lại tám trận với chỉ một bàn thua. Hàng thủ chắc chắn giúp họ không hoảng loạn khi chưa thể ghi bàn, đồng thời tạo điều kiện để tuyến trên kiên trì với cách chơi đã chọn.

Thành công trong bóng đá không chỉ đến từ những bài học về kỷ luật hay tinh thần tập thể. Tài năng, thời điểm và đôi khi cả may mắn vẫn đóng vai trò quan trọng. Tuy nhiên, câu chuyện của Tây Ban Nha quá rõ để có thể bỏ qua.

Họ vô địch nhờ một tập thể biết đặt cái tôi sang một bên, một hệ thống không phụ thuộc vào siêu sao và một HLV đủ uy tín để mọi cầu thủ tin vào lựa chọn chung. World Cup 2026 là sân khấu của những tên tuổi lớn, nhưng Tây Ban Nha đăng quang vì ngôi sao sáng nhất của họ chính là đội bóng.