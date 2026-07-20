Argentina không tạo nổi một trận đấu cho Messi

Argentina bất lực trước sức ép của Tây Ban Nha, không thể đưa bóng đến vị trí để Lionel Messi tạo khác biệt.

Messi thất bại trong trận chung kết World Cup 2026.

Olé không tìm cách xoa dịu thất bại của đội nhà. Tờ báo thể thao hàng đầu Argentina mô tả Tây Ban Nha là nhà vô địch xứng đáng, đội đã áp đặt điều kiện thi đấu bằng khả năng kiểm soát bóng, trong khi Argentina hoàn toàn thiếu lời giải về chuyên môn.

Tỷ số 0-1 chưa phản ánh hết chênh lệch trên sân. Argentina cầm bóng chưa đến 35%, chỉ có 2 lần dứt điểm, không lần nào trúng đích và thực hiện vỏn vẹn 6 pha chạm bóng trong vùng cấm Tây Ban Nha. Phải đến phút 117, đội đương kim vô địch mới có cú sút đầu tiên, khi Lionel Messi thử vận may từ ngoài vùng cấm và bóng đi chệch hướng sau khi chạm một cầu thủ đối phương.

Một đội bóng có thể thua vì bỏ lỡ cơ hội, mắc sai lầm cá nhân hoặc bị trừng phạt trong một khoảnh khắc. Argentina không rơi vào trường hợp nào trong số đó. Họ thua vì gần như không tạo được một thế trận tấn công đúng nghĩa.

Không thể đưa bóng qua phần sân nhà

Vấn đề của Argentina xuất hiện ngay từ những phút đầu. Tây Ban Nha đẩy đội hình lên cao, tổ chức pressing theo từng lớp và khóa chặt các hướng chuyền từ hàng phòng ngự. Khi Cristian Romero hoặc Lisandro Martinez có bóng, những lựa chọn phía trước nhanh chóng bị che phủ. Đường chuyền vào trung tuyến bị Rodri cùng các đồng đội kiểm soát, trong khi hai cánh cũng không mở ra khoảng trống đủ để Argentina thoát pressing.

Các học trò của Lionel Scaloni vì thế thường xuyên phải chuyền về cho Emiliano Martinez hoặc đưa bóng dài lên phía trên. Nhưng Messi và Julian Alvarez không phải mẫu tiền đạo có thể tranh chấp bóng bổng liên tục trước Laporte và Cubarsi. Argentina mất bóng nhanh, lùi về phòng ngự rồi lại bắt đầu một chu kỳ tương tự.

Argentina gần như không thể triển khai bóng trước sức ép của Tây Ban Nha.

Sự bất lực ấy thể hiện rõ qua việc Emiliano Martínez trở thành cầu thủ Argentina tham gia vào trận đấu nhiều nhất. Thủ môn này không chỉ liên tục cứu thua mà còn phải đảm nhận vai trò khởi đầu các đợt triển khai bóng. Tuy nhiên, khi người chạm bóng nhiều nhất là thủ môn, đó thường không phải dấu hiệu của một đội đang kiểm soát tình hình.

Argentina bước vào giờ nghỉ mà không có bất kỳ cú dứt điểm nào. Theo Opta, đây là một trong hai đội tuyển không thể tung ra cú sút trong hiệp một của một trận chung kết World Cup kể từ khi dữ liệu bắt đầu được ghi nhận năm 1966. Trong khoảng nghỉ uống nước của hiệp đầu, Messi mới chạm bóng 6 lần.

Scaloni cố gắng thay đổi bằng cách rút Nico Gonzalez và đưa Leandro Paredes vào sân ngay đầu hiệp hai. Argentina có thêm một tiền vệ để hỗ trợ luân chuyển bóng, nhưng vấn đề không nằm ở số lượng nhân sự. Tây Ban Nha đọc tình huống nhanh hơn, áp sát đồng bộ hơn và luôn có người bọc lót phía sau lớp pressing đầu tiên.

Enzo Fernandez và Alexis Mac Allister không có thời gian xoay người. Rodrigo De Paul phải dành phần lớn sức lực để đuổi theo các tiền vệ đối phương. Paredes cũng không thể giúp Argentina giành lại quyền kiểm soát, thậm chí sớm nhận thẻ sau một pha va chạm không cần thiết.

Lionel Messi bị cô lập và hiếm khi nhận bóng ở khu vực nguy hiểm.

Càng không thể chơi bóng, Argentina càng dựa vào tranh chấp và những tình huống làm gián đoạn trận đấu. Đó là cách duy nhất họ tìm được để ngăn Tây Ban Nha duy trì nhịp độ. Kế hoạch ấy giúp trận đấu không sớm được định đoạt, nhưng không đưa Argentina đến gần khung thành Unai Simon hơn.

Đội bóng Nam Mỹ đã kéo được đối thủ vào một trận đấu chặt chẽ, nhưng bản thân họ cũng bị mắc kẹt trong chính thế trận ấy. Argentina có thể ngăn Tây Ban Nha ghi bàn trong 90 phút, song gần như không có cơ sở chuyên môn để tự mình tìm kiếm chiến thắng.

Messi bị cắt khỏi trận đấu

Màn trình diễn mờ nhạt của Messi không thể tách khỏi sự bất lực của cả hệ thống. Tây Ban Nha không cần cử một cầu thủ theo kèm số 10 trong suốt trận. Họ khóa những con đường đưa bóng đến anh, kiểm soát các khoảng trống xung quanh và buộc Argentina phải triển khai trong những khu vực ít nguy hiểm nhất.

Khi Messi giữ vị trí cao, hàng tiền vệ không thể đưa bóng đến chân anh. Khi lùi sâu để tham gia tổ chức, anh lại ở quá xa khung thành và thiếu người để phối hợp phía trước. Argentina rơi vào nghịch lý: họ cần Messi xuống thấp để thoát pressing, nhưng cũng cần anh xuất hiện gần vùng cấm để tạo ra khác biệt.

Tây Ban Nha tận dụng chính sự phụ thuộc ấy. Mỗi lần Messi nhận bóng, ít nhất hai cầu thủ lập tức thu hẹp không gian. Rodri giữ vị trí phía trước hàng phòng ngự, trong khi Laporte hoặc Cubarsi sẵn sàng bước lên nếu Messi tìm cách xoay người. Số 10 không có khoảng trống để dẫn bóng, cũng không tìm thấy những pha di chuyển đủ chất lượng ở phía trên.

Tây Ban Nha khóa chặt Messi bằng khả năng kiểm soát và pressing đồng bộ.

Trong trận bán kết gặp Anh, Messi vẫn có thể tạo khác biệt bằng những đường chuyền sớm vào khoảng trống. Nhưng trước Tây Ban Nha, các hậu vệ luôn duy trì cự ly tốt và không để Argentina chuyển trạng thái. Messi không có cơ hội thực hiện lại những đường bóng từng giúp đội nhà vượt qua Anh.

Sau khi Enzo nhận thẻ đỏ cuối hiệp hai, sự cô lập của Messi càng rõ. Scaloni rút Alvarez để đưa Marcos Senesi vào sân và chuyển sang hàng thủ 5 người. Argentina chấp nhận phòng ngự, chờ loạt luân lưu và để Messi một mình ở phía trên.

Quyết định ấy có thể hiểu được trong hoàn cảnh đội chỉ còn 10 người, nhưng nó cũng cho thấy Argentina không còn tin vào khả năng tổ chức một đợt tấn công. Messi đứng giữa các hậu vệ Tây Ban Nha mà không có người chạy chỗ bên cạnh, không đủ thể lực để giữ bóng và cũng không nhận được sự hỗ trợ cần thiết.

Ferran Torres ghi bàn ở phút 106 sau một tình huống Tây Ban Nha tiếp tục kéo giãn hàng thủ Argentina và khai thác khoảng trống bên cánh. Đó là pha dứt điểm thứ 20 của Tây Ban Nha. Đến thời điểm ấy, Argentina vẫn chưa có cú sút nào.

Argentina chỉ bắt đầu đẩy đội hình lên sau khi bị dẫn bàn. Nhưng đó là phản ứng trong tuyệt vọng, không phải kết quả của một kế hoạch tấn công đã được chuẩn bị. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng của họ dừng ở mức 0,22, quá thấp đối với một đội bóng bước vào trận chung kết với tham vọng bảo vệ chức vô địch. Emiliano Martinez giúp Argentina tồn tại đến hiệp phụ. Tinh thần chiến đấu, những pha phạm lỗi chiến thuật và khả năng chịu đựng giúp họ giữ tỷ số hòa trong phần lớn trận đấu. Nhưng ở đẳng cấp cao nhất, chỉ chịu đựng là chưa đủ.

Argentina đã sống nhờ những khoảnh khắc của Messi trong suốt hành trình tại World Cup. Đến trận cuối cùng, họ tiếp tục chờ anh tạo ra điều đặc biệt, nhưng lại không tạo nổi những điều kiện tối thiểu để số 10 chơi bóng. Tây Ban Nha không chỉ đánh bại Argentina. Họ khiến nhà đương kim vô địch bất lực đến mức không thể đưa trận đấu tới vị trí mà Messi có thể quyết định nó.

Tây Ban Nha mở tỷ số 1-0 trước Argentina Rạng sáng 20/7, Ferran Torres tung cú dứt điểm quyết định, giúp Tây Ban Nha vượt lên dẫn Argentina 1-0 trong trận chung kết World Cup 2026.