Chức vô địch không thể thuyết phục hơn của Tây Ban Nha

HLV Philippe Troussier đánh giá Tây Ban Nha xứng đáng vô địch sau khi bóp nghẹt Argentina bằng khả năng kiểm soát vượt trội.

HLV Philippe Troussier cho rằng Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026 hoàn toàn xứng đáng nhờ khả năng kiểm soát trận đấu và bản sắc chiến thuật rõ ràng.

Tây Ban Nha không cần tạo ra một trận chung kết có quá nhiều cơ hội để chứng minh sự vượt trội. Trong mắt cựu HLV tuyển Việt Nam, ông Philippe Troussier, cách đội bóng của Luis de la Fuente kiểm soát trận đấu, khóa chặt các mũi tấn công Argentina và giữ vững lối chơi suốt 120 phút đã nói lên tất cả.

Argentina bước vào trận đấu cuối cùng với kinh nghiệm, sức mạnh trong tranh chấp và khả năng tạo đột biến của Lionel Messi. Tuy nhiên, nhà đương kim vô địch gần như không thể triển khai bóng theo ý muốn. Họ không tạo được sức ép ổn định, không duy trì được quyền kiểm soát đủ lâu và hiếm khi đưa bóng tới khu vực nguy hiểm.

Theo ông Troussier, yếu tố quyết định nằm ở khả năng chiếm lĩnh không gian của Tây Ban Nha - đội thắng Argentina để vô địch nhờ pha lập công của Ferran Torres trong hiệp phụ.

“Sự áp đảo về vị trí của Tây Ban Nha là yếu tố mang tính quyết định. Họ kiểm soát phần lớn thời lượng bóng, thu hẹp tối đa khoảng trống giữa các tuyến và lập tức phản pressing sau mỗi lần mất bóng”, nhà cầm quân người Pháp chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Argentina không có khoảng trống để phản công

Argentina vốn nguy hiểm nhất khi có thể đoạt bóng rồi nhanh chóng đưa trận đấu vào trạng thái chuyển đổi. Messi, Julian Alvarez hay những cầu thủ giàu tốc độ phía trên cần khoảng trống để xoay người, đi bóng hoặc tung ra đường chuyền quyết định.

Tây Ban Nha không cho đối thủ có điều đó. Mỗi khi mất bóng, các cầu thủ áo đỏ lập tức áp sát, phong tỏa hướng chuyền và buộc Argentina phải đưa bóng trở lại phía sau. Khoảng cách giữa hàng tiền vệ và hàng phòng ngự luôn được giữ chặt, khiến Messi thường xuyên phải lùi sâu nhưng vẫn không tìm được không gian để tạo ảnh hưởng.

Argentina vì thế không thể tổ chức những pha lên bóng có đủ số lượng cầu thủ. Các tiền đạo phải dành phần lớn thời gian tham gia phòng ngự, trong khi người nhận bóng phía trên thường rơi vào tình trạng bị cô lập.

“Argentina không thể duy trì quyền kiểm soát bóng đủ lâu, cũng không triển khai được những tình huống chuyển trạng thái hiệu quả. Các cầu thủ tấn công của họ phải dành phần lớn thời gian để phòng ngự thay vì sáng tạo”, ông Troussier phân tích.

Tây Ban Nha vô hiệu hóa hàng công Argentina bằng khả năng kiểm soát không gian và phản pressing hiệu quả.

Sự bế tắc ấy không đơn thuần xuất phát từ một ngày thi đấu dưới sức của Argentina. Đó là kết quả từ cách Tây Ban Nha tổ chức thế trận. Đội bóng châu Âu kiểm soát bóng không chỉ để tấn công, mà còn để buộc đối thủ phải di chuyển, mất sức và ngày càng xa khung thành của Unai Simon.

Argentina có thể tranh chấp quyết liệt, làm gián đoạn nhịp độ và tìm cách biến trận đấu thành cuộc đấu thể lực. Tây Ban Nha vẫn không bị cuốn theo. Họ kiên trì chuyền bóng, giữ cự ly đội hình và chờ thời điểm thích hợp để tăng tốc. Chính sự bình tĩnh ấy tạo nên khác biệt giữa hai đội.

Chức vô địch của bản sắc và sự kiên nhẫn

Ông Troussier cho rằng màn trình diễn của Tây Ban Nha tiến gần đến mức hoàn hảo về chiến thuật. Sự hoàn hảo, theo cựu HLV tuyển Việt Nam, không nhất thiết phải được đo bằng số lượng cơ hội hay những đợt tấn công liên tiếp.

“Chiến thuật hoàn hảo không có nghĩa là phải tạo ra vô số cơ hội. Điều quan trọng là kiểm soát được mọi giai đoạn của trận đấu”, ông nhấn mạnh.

Tây Ban Nha làm chủ nhịp độ khi có bóng, thu hồi nhanh khi mất bóng và duy trì sự tập trung trong phòng ngự. Quan trọng hơn, họ không đánh mất bản sắc ngay cả khi Argentina gia tăng va chạm và sức ép tâm lý.

Đội bóng của De la Fuente không đáp trả sự quyết liệt bằng những tình huống nóng vội. Họ tiếp tục chơi theo cách đã đưa mình tới trận chung kết: kiểm soát không gian, luân chuyển bóng và tin tưởng vào cấu trúc tập thể.

“Tây Ban Nha giữ được sự bình tĩnh trước sức ép cả về thể chất lẫn tâm lý từ Argentina và không bao giờ từ bỏ bản sắc. Sự kiên nhẫn của họ gây ấn tượng không kém chất lượng kỹ thuật”, ông Troussier đánh giá.

Đó cũng là lý do chức vô địch của Tây Ban Nha mang tính thuyết phục. Họ không chiến thắng nhờ một khoảnh khắc ngẫu nhiên hay sự tỏa sáng đơn lẻ. Đằng sau thành công là một hệ thống vận hành ổn định, trong đó mỗi cầu thủ đều hiểu vị trí, nhiệm vụ và cách hỗ trợ đồng đội.

Theo ông Troussier, bản sắc tập thể là nền tảng giúp Tây Ban Nha đăng quang thuyết phục.

Tây Ban Nha có những cá nhân xuất sắc, nhưng sức mạnh lớn nhất không nằm ở bất kỳ ngôi sao nào. Họ có thể thay đổi nhân sự mà vẫn giữ được lối chơi, có thể gặp những đối thủ khác nhau mà không phải từ bỏ triết lý cốt lõi.

Theo Troussier, đây cũng là nền tảng để Tây Ban Nha nghĩ tới một chu kỳ thành công mới, giống giai đoạn họ từng thống trị bóng đá thế giới từ năm 2008 đến 2012.

“Thế hệ này kết hợp được trình độ kỹ thuật xuất sắc, sự trưởng thành về chiến thuật và tư duy chơi bóng vượt trội. Quan trọng hơn, họ sở hữu một bản sắc rõ ràng, không phụ thuộc vào tài năng của bất kỳ cá nhân nào”, ông nói.

Dù vậy, một chức vô địch chưa đủ để tạo thành triều đại. Tây Ban Nha cần duy trì sự kế thừa, tiếp tục đào tạo những cầu thủ phù hợp với triết lý chung và giữ được khát khao đổi mới.

“Để duy trì một chu kỳ thống trị, họ phải bảo đảm tính liên tục, trung thành với cùng một triết lý, tích hợp thành công thế hệ tiếp theo và duy trì động lực phát triển”, Troussier nhận định.

Tương lai vẫn còn ở phía trước, nhưng tại World Cup 2026, Tây Ban Nha đã cho thấy họ là đội bóng toàn diện nhất. Họ kiểm soát trận chung kết bằng kỹ thuật, chiến thuật và sự điềm tĩnh, trước khi giành chiếc cúp bằng chính thứ bóng đá mà mình theo đuổi.

Đó không chỉ là một chiến thắng. Đó là chức vô địch hoàn toàn xứng đáng.