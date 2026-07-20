Chủ nhân Quả bóng vàng World Cup 2026

Tiền vệ Rodri của Tây Ban Nha thắng giải Quả bóng vàng World Cup 2026 đầy thuyết phục.

Rodri thắng giải Quả bóng vàng World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 20/7, Rodri tiếp tục khắc tên mình vào lịch sử bóng đá khi cùng tuyển Tây Ban Nha đăng quang tại World Cup 2026. Chức vô địch trên đất Mỹ không chỉ đưa "La Roja" trở lại đỉnh cao thế giới sau 16 năm, mà còn giúp tiền vệ của Man City hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu đáng mơ ước ở cả cấp CLB lẫn đội tuyển.

Sau nhiều năm duy trì phong độ ổn định, Rodri gần như đã chinh phục mọi giải đấu lớn trong sự nghiệp. Ở cấp độ đội tuyển, anh đã giành chức vô địch UEFA Nations League, Euro và giờ là World Cup.

Trong màu áo Man City, tiền vệ sinh năm 1996 cũng sở hữu đầy đủ những danh hiệu cao quý như Champions League, FIFA Club World Cup, Siêu cúp châu Âu, 4 chức vô địch Premier League, 2 FA Cup, 3 League Cup cùng Community Shield.

Rodri hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu. Ảnh: Reuters.

Bên cạnh những danh hiệu tập thể, Rodri còn được ghi nhận bằng các giải thưởng cá nhân danh giá. Tiền vệ người Tây Ban Nha vừa giành danh hiệu Quả bóng vàng World Cup 2026 nhờ màn trình diễn đẳng cấp.

Trước đó, năm 2024, Rodri cũng giànhQuả bóng vàng do tạp chí France Football trao tặng sau mùa giải chói sáng trong màu áo Man City và tuyển Tây Ban Nha.

Điều khiến Rodri trở thành một trong những tiền vệ hay nhất hiện tại không chỉ là số lượng danh hiệu, mà còn ở tầm ảnh hưởng lên lối chơi. Khả năng điều tiết nhịp độ, thu hồi bóng, chuyền bóng chính xác và sự điềm tĩnh trong những trận cầu lớn giúp anh trở thành mắt xích không thể thay thế ở cả CLB lẫn đội tuyển quốc gia.

Ở tuổi 30, tiền vệ người Tây Ban Nha không chỉ sở hữu sự nghiệp viên mãn mà còn được xem là một trong những tiền vệ toàn diện và thành công nhất của bóng đá hiện đại.

Tây Ban Nha mở tỷ số 1-0 trước Argentina Rạng sáng 20/7, Ferran Torres tung cú dứt điểm quyết định, giúp Tây Ban Nha vượt lên dẫn Argentina 1-0 trong trận chung kết World Cup 2026.