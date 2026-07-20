Cubarsi khiến Messi 'tắt điện'

Sáng 20/7, Pau Cubarsi có màn trình diễn chói sáng, góp công lớn giúp Tây Ban Nha hạ Argentina để lên ngôi vô địch World Cup 2026.

Cubarsi khóa chặt Messi.

Ở tuổi 19, Pau Cubarsi tiếp tục chứng minh vì sao anh được xem là một trong những trung vệ triển vọng nhất thế giới bằng màn trình diễn gần như hoàn hảo trong trận chung kết World Cup 2026 gặp Argentina trên sân MetLife.

Trước sức ép của trận đấu lớn nhất sự nghiệp, trung vệ thuộc biên chế Barcelona thi đấu đầy bản lĩnh, trở thành chốt chặn đáng tin cậy nơi hàng phòng ngự Tây Ban Nha. Anh khóa chặt Lionel Messi, góp công quan trọng giúp "La Roja" giữ sạch lưới trong 120 phút.

Không chỉ chắc chắn trong phòng ngự, Cubarsi còn gây ấn tượng bằng khả năng triển khai bóng từ tuyến dưới. Những đường chuyền chính xác và bình tĩnh của anh giúp Tây Ban Nha duy trì quyền kiểm soát thế trận, khiến Argentina gần như không có cơ hội tổ chức những pha phản công nguy hiểm.

Theo thống kê sau trận, Cubarsi thực hiện 1 pha tắc bóng, 4 lần giải nguy và thắng 3 pha tranh chấp tay đôi. Trung vệ trẻ luôn xuất hiện đúng thời điểm để hóa giải các tình huống nguy hiểm. Anh là lý do Messi không tung ra được cú sút nào và đạt tỷ lệ chuyền chính xác chỉ 79% suốt cả trận.

Cubarsi khiến Enzo bị đuổi khỏi sân.

Ngoài ra, Cubarsi còn khiến Argentina thi đấu thiếu người. Trong một pha tranh chấp ở phút 90+3, Cubarsi bị Enzo Fernandez phạm lỗi nguy hiểm. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài quyết định rút thẻ đỏ trực tiếp với tiền vệ Argentina, khiến nhà đương kim vô địch phải thi đấu thiếu người trong giai đoạn quyết định của trận đấu. Việc Argentina mất người càng giúp Tây Ban Nha dễ dàng kiểm soát thế trận, trước khi Ferran Torres ghi bàn duy nhất đưa đội bóng xứ bò tót lên ngôi vô địch thế giới.

Màn trình diễn của Cubarsi cũng nhận được nhiều lời khen từ giới chuyên môn. Nhiều ý kiến đánh giá đây là một trong những màn trình diễn phòng ngự ấn tượng nhất của một cầu thủ tuổi teen trong lịch sử các kỳ World Cup, đặc biệt khi nó diễn ra ngay ở trận chung kết.

Ở tuổi 19, Cubarsi cho thấy anh hoàn toàn đủ khả năng trở thành thủ lĩnh nơi hàng phòng ngự Tây Ban Nha trong nhiều năm tới.

Tây Ban Nha mở tỷ số 1-0 trước Argentina Rạng sáng 20/7, Ferran Torres tung cú dứt điểm quyết định, giúp Tây Ban Nha vượt lên dẫn Argentina 1-0 trong trận chung kết World Cup 2026.