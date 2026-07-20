Lionel Messi bất lực chứng kiến Argentina không thể bảo vệ ngôi vương World Cup sau thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha sáng 20/7.

Messi không thể cùng Argentina bảo vệ ngôi vương.

Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi ở phút 107 hiệp phụ. Từ pha đánh đầu làm tường của Nico Williams, Ferran Torres băng xuống dứt điểm quyết đoán, đánh bại Emiliano Martinez và mang về khoảnh khắc định đoạt chức vô địch cho "La Roja".

Sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Messi được nhìn thấy ngồi bệt xuống sân, ánh mắt thất thần hướng về khoảng không vô định. Hình ảnh nhanh chóng trở thành biểu tượng cho nỗi thất vọng của Argentina sau hơn 100 phút chống chọi trước sức ép khủng khiếp từ đối thủ.

Thực tế, bàn thua chỉ là hệ quả của một thế trận lép vế mà Argentina phải chịu đựng xuyên suốt trận đấu. Tây Ban Nha kiểm soát bóng tới 68%, tung ra 20 cú sút, trong đó 11 lần đưa bóng đi trúng đích. Đội bóng áo đỏ thực hiện 803 đường chuyền với tỷ lệ chính xác lên tới 90%, hoàn toàn làm chủ khu trung tuyến và liên tục dồn ép nhà đương kim vô địch.

Hình ảnh ngồi bệt đầy bất lực của Leo sau trận.

Ở chiều ngược lại, Argentina gần như bế tắc trong tấn công. Đại diện Nam Mỹ chỉ cầm bóng 32%, thực hiện 445 đường chuyền với tỷ lệ chính xác 78%.

Đội bóng của Messi chỉ tung ra 3 cú sút trong suốt 120 phút và không có nổi một lần đưa bóng đi trúng khung thành. Thống kê cho thấy sự bất lực của hàng công trước hệ thống phòng ngự kín kẽ của Tây Ban Nha.

Dù Emiliano Martinez có nhiều pha cứu thua xuất sắc để níu giữ hy vọng, Argentina cuối cùng vẫn không thể đứng vững trước sức ép liên tục từ đối thủ. Trong khi đó, Messi gần như bị cô lập trên hàng công và không thể tạo ra khác biệt ở trận đấu lớn nhất giải.

Tiếng còi mãn cuộc khép lại một ngày thi đấu đáng quên với Argentina. Hình ảnh Messi lặng lẽ ngồi trên thảm cỏ sau trận trở thành khoảnh khắc ám ảnh, đánh dấu cái kết buồn cho hành trình bảo vệ chiếc cúp vàng World Cup của đội bóng xứ Tango.