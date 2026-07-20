120 phút đáng quên của Messi

Lionel Messi không thể tạo nên khác biệt khi Argentina thất bại trước Tây Ban Nha trong trận chung kết World Cup 2026 rạng sáng 20/7.

Messi không cứu nổi Argentina. Ảnh: Reuters.

Suốt 120 phút trên sân, thủ quân Argentina gần như bị hàng thủ Tây Ban Nha phong tỏa hoàn toàn. Theo Fotmob, Messi không ghi bàn, không kiến tạo và chỉ tạo ra màn trình diễn khá mờ nhạt so với những gì anh thể hiện ở các vòng đấu trước.

Ngôi sao 39 tuổi chỉ sở hữu chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) là 0,03 và kiến tạo kỳ vọng (xA) đạt 0,04, cho thấy anh hiếm khi được đặt vào những tình huống tạo ra nguy hiểm cho hàng thủ Tây Ban Nha. M10 cũng không tung ra cú sút nào trúng đích hay chệch khung thành, chỉ có một pha dứt điểm bị hậu vệ đối phương cản phá.

Ở khâu tổ chức lối chơi, chủ nhân 8 Quả bóng vàng thực hiện 34 đường chuyền, trong đó có 27 đường chuyền chính xác, đạt tỷ lệ 79%. Tuy nhiên, anh không tạo ra bất kỳ cơ hội ghi bàn nào cho các đồng đội. Những con số này phản ánh sự bế tắc của hàng công Argentina trước hệ thống phòng ngự kín kẽ và giàu kỷ luật của Tây Ban Nha.

Messi tịt ngòi trước Tây Ban Nha. Ảnh: Reuters.

Trước hàng thủ được tổ chức kín kẽ của Tây Ban Nha, Messi liên tục phải lùi sâu nhận bóng và cố gắng kết nối các tuyến. Dù vậy, mỗi khi có bóng, M10 đều bị các cầu thủ áo đỏ áp sát quyết liệt, khiến những pha đi bóng và các đường chuyền quyết định không còn phát huy hiệu quả.

Khó khăn của Argentina càng chồng chất khi Enzo Fernandez bị truất quyền thi đấu sau khi nhận thẻ vàng thứ hai trong hiệp phụ. Chơi thiếu người ở thời điểm quyết định khiến đại diện Nam Mỹ không còn đủ sức tạo nên cuộc lội ngược dòng.

Dù đã có một kỳ World Cup ấn tượng, Messi vẫn không thể một mình cứu Argentina ở trận đấu quan trọng nhất. Trước một Tây Ban Nha chơi kỷ luật và bản lĩnh, nhà đương kim vô địch đành chấp nhận thất bại, còn Messi khép lại trận chung kết đáng quên trong sự bất lực.

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