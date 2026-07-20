Tranh cãi trọng tài ở chung kết World Cup

Chuyên gia trọng tài Iturralde Gonzalez cho rằng Tây Ban Nha bị từ chối một bàn thắng trong hiệp phụ, trong khi Argentina có thể phải nhận thêm một thẻ đỏ.

Trọng tài Slavko Vinčić gây tranh cãi ở chung kết World Cup 2026.

Trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina diễn ra căng thẳng, với hàng loạt pha va chạm và quyết định gây tranh luận của trọng tài Slavko Vinčić. Trong đó, chiếc thẻ đỏ của Enzo Fernandez, bàn thắng không được công nhận của Nico Williams và việc Leandro Paredes tiếp tục thi đấu trở thành ba tình huống đáng chú ý nhất.

Theo phân tích của cựu trọng tài quốc tế Iturralde Gonzalez trên AS, Vinčić xử lý chính xác khi truất quyền thi đấu của Enzo. Tuy nhiên, vị vua áo đen người Slovenia có thể đã mắc sai lầm trong hai quyết định còn lại.

Enzo Fernández bị đuổi đúng luật

Argentina phải chơi thiếu người sau pha vào bóng quyết liệt của Enzo Fernandez với Pau Cubarsi cuối hiệp hai. Tiền vệ đang khoác áo Chelsea lao vào muộn và dùng đầu gối va mạnh vào cầu thủ Tây Ban Nha, khiến Cubarsi ngã xuống sân trong đau đớn.

Enzo trước đó đã nhận một thẻ vàng. Sau pha phạm lỗi với Cubarsi, trọng tài Vinčić lập tức rút thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa với việc tiền vệ Argentina bị truất quyền thi đấu.

Iturralde González cho rằng quyết định này hoàn toàn hợp lý. Theo cựu trọng tài người Tây Ban Nha, Enzo vào bóng chậm và có tác động rõ ràng bằng đầu gối. Mức độ của pha phạm lỗi đủ để Vinčić rút thêm một thẻ vàng.

“Đó là thẻ vàng. Cậu ấy vào bóng muộn và đánh trúng đối phương bằng đầu gối. Quyết định đuổi người là chính xác vì đây là thẻ vàng thứ hai”, Iturralde phân tích.

Enzo Fernández nhận thẻ vàng thứ hai sau pha vào bóng với Pau Cubarsí.

Tình huống này khiến nhiệm vụ của Argentina trở nên khó khăn hơn trong giai đoạn cuối trận. Trong bối cảnh Tây Ban Nha kiểm soát thế trận, việc mất thêm một tiền vệ khiến đại diện Nam Mỹ càng khó tổ chức phản công và giảm sức ép lên hàng thủ.

Tây Ban Nha bị từ chối bàn thắng gây tranh cãi

Quyết định gây tranh luận lớn nhất xuất hiện trong hiệp phụ, khi Nico Williams đưa được bóng vào lưới Argentina. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận do trọng tài xác định Mikel Merino đã phạm lỗi trước đó.

Sau khi xem lại tình huống, Iturralde khẳng định không có pha phạm lỗi nào đủ rõ để Vinčić cắt còi. Cựu trọng tài Tây Ban Nha nhận xét ngắn gọn: “Không có gì cả”.

VAR cũng không can thiệp để sửa quyết định trên sân. Theo Iturralde, vấn đề nằm ở thời điểm Vinčić thổi còi. Trong trường hợp trọng tài đã cắt còi trước khi Nico Williams dứt điểm thành bàn, tình huống được xem là đã kết thúc và VAR không thể công nhận lại bàn thắng.

“Nếu trọng tài thổi còi trước khi bóng vào lưới, VAR không thể can thiệp”, Iturralde giải thích.

Leandro Paredes có thể phải nhận thẻ đỏ sau liên tiếp những tình huống phạm lỗi.

Một quyết định khác cũng khiến phía Tây Ban Nha không hài lòng là việc Leandro Paredes được thi đấu đến cuối trận. Tiền vệ Argentina nhận thẻ vàng từ phút 52 nhưng sau đó tiếp tục có nhiều pha phạm lỗi, trong đó có những tình huống vào bóng quyết liệt.

Iturralde cho rằng Paredes đáng lẽ phải nhận thẻ vàng thứ hai. Không chỉ dựa vào mức độ nguy hiểm của từng pha bóng, trọng tài còn có thể xử phạt cầu thủ Argentina vì liên tục tái phạm.

“Không chỉ vì tính chất quyết liệt, mà còn vì số lần phạm lỗi, cậu ấy đáng lẽ phải nhận thêm một thẻ”, cựu trọng tài Tây Ban Nha nhận định.

Những quyết định của Vinčić vì thế tiếp tục trở thành chủ đề tranh luận sau trận chung kết - khép lại với chiến thắng 1-0 cho Tây Ban Nha. Chiếc thẻ đỏ dành cho Enzo được đánh giá là chính xác, nhưng bàn thắng bị từ chối của Nico Williams cùng việc Paredes không bị truất quyền thi đấu khiến công tác trọng tài để lại nhiều dấu hỏi.