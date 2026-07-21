2 triệu người hâm mộ đón nhà vô địch World Cup 2026

Thủ đô Madrid rực rỡ trong biển đỏ khi đông đảo hâm mộ đổ về quảng trường Cibeles. Giữa không khí cuồng nhiệt, lễ diễu hành chiến thắng diễn ra đầy cảm xúc, đánh dấu khoảnh khắc Tây Ban Nha một lần nữa bước lên đỉnh cao thế giới. Theo Marca, bữa tiệc bóng đá này ghi nhận có 2 triệu người tham gia.