2 triệu người hâm mộ đón nhà vô địch World Cup 2026

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Thủ đô Madrid rực rỡ trong biển đỏ khi đông đảo hâm mộ đổ về quảng trường Cibeles. Giữa không khí cuồng nhiệt, lễ diễu hành chiến thắng diễn ra đầy cảm xúc, đánh dấu khoảnh khắc Tây Ban Nha một lần nữa bước lên đỉnh cao thế giới. Theo Marca, bữa tiệc bóng đá này ghi nhận có 2 triệu người tham gia.
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Nhiều cầu thủ Tây Ban Nha như Rodri, Mikel Merino và Gavi rạng rỡ ăn mừng chức vô địch World Cup 2026 trên xe buýt mui trần. Giữa tiếng reo hò vang dội, những nhà vua mới của bóng đá thế giới cùng nhau tận hưởng vinh quang.
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Biển người nhuộm đỏ quảng trường Cibeles ăn mừng chức vô địch World Cup 2026 của thầy trò Luis de la Fuente. Lễ diễu hành chiến thắng thắp sáng thủ đô Madrid trong niềm kiêu hãnh và sự cuồng nhiệt tột cùng.
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Dàn sao Tây Ban Nha rạng rỡ ăn mừng chức vô địch World Cup, tận hưởng khoảnh khắc vinh quang giữa biển người cuồng nhiệt trong lễ diễu hành chiến thắng tại quê nhà.
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Quảng trường Cibeles rực rỡ sắc đỏ khi biển người hâm mộ đổ về ăn mừng chức vô địch World Cup 2026 của Tây Ban Nha trong lễ diễu hành chiến thắng đầy cảm xúc, tạo nên một khung cảnh tráng lệ.
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Trong buổi lễ mừng công, các cầu thủ Tây Ban Nha phấn khích tung bổng huấn luyện viên Luis De La Fuente lên không trung ngay trên sân khấu lớn. Nhà cầm quân 65 tuổi xứng đáng được tri ân sau khi giúp "La Roja" vô địch World Cup lần thứ hai.
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Lamine Yamal rạng rỡ cùng đồng đội ăn mừng trên sân khấu lớn tại quảng trường Cibeles. Ở tuổi 19, ngôi sao thuộc biên chế Barcelona đã sưu tập đủ bộ danh hiệu EURO và World Cup. Anh thậm chí còn đóng vai trò quan trọng ở cả hai chiến thắng này của "La Roja".
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Ferran Torres rạng rỡ nâng cao cúp vàng World Cup tại quảng trường Cibeles. Anh chính là người hùng của tuyển Tây Ban Nha khi bàn thắng duy nhất trong trận chung kết World Cup 2026 ở phút 106, giúp đại diện châu Âu đánh bại Argentina với tỷ số tối thiểu 1-0 để lên ngôi vô địch.
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Trên sân khấu tại quảng trường Cibeles, Rodri rạng rỡ nâng cao cúp vàng World Cup cùng đồng đội. Giữa biển người hâm mộ cuồng nhiệt, khoảnh khắc này trở thành tâm điểm vinh quang trong ngày vui đại thắng của bóng đá Tây Ban Nha.
Công thức vô địch World Cup có thật không?
How to Win the World Cup là cuốn sách đi tìm bí mật phía sau chiếc cúp vàng danh giá qua góc nhìn của các HLV hàng đầu như Scolari hay Parreira. Tác giả Chris Evans cho thấy không có công thức cố định nào dẫn đến vinh quang. Chiến thắng World Cup luôn là sự kết hợp giữa chiến thuật, ngôi sao, may mắn và cả những khoảnh khắc không thể lường trước.