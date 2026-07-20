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Thể thao World Cup 2026

Bi kịch sau lễ mừng vô địch World Cup của Tây Ban Nha

  • Thứ hai, 20/7/2026 18:32 (GMT+7)
  • 46 phút trước

Một bé trai 13 tuổi tử vong tại Tây Ban Nha sau khi đài phun nước sập trong lúc người hâm mộ ăn mừng chức vô địch World Cup 2026.

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Hiện trường xảy ra vụ việc đau lòng. Ảnh: JM García (EFE).

Một đêm vốn được chờ đợi để trở thành ngày hội của bóng đá Tây Ban Nha đã biến thành nỗi đau tại thành phố Ciudad Rodrigo ở miền tây nước này. Theo hãng thông tấn EFE, một bé trai 13 tuổi thiệt mạng trong lúc tham gia lễ ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Tây Ban Nha ở chung kết World Cup 2026. Sự cố xảy ra tại đài phun nước ở quảng trường Glorieta del Arbol Gordo, thuộc tỉnh Salamanca, vùng Castilla y Leon.

Trong lúc hàng nghìn người đổ ra đường ăn mừng chức vô địch thế giới lần thứ hai của đội tuyển Tây Ban Nha, một số cổ động viên đã trèo lên đài phun nước. Đến 0h33 theo giờ địa phương, trung tâm điều hành khẩn cấp nhận được nhiều cuộc gọi báo tin công trình này bất ngờ đổ sập xuống nhiều người bên dưới.

Các đội cứu hộ nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Hai người bị thương được đưa tới trung tâm y tế Ciudad Rodrigo để điều trị. Tuy nhiên, bé trai 13 tuổi không qua khỏi do chấn thương quá nặng.

Chính quyền Ciudad Rodrigo bày tỏ sự đau buồn trước sự việc. Cơ quan này sau đó phát đi thông báo: “Điều đáng lẽ là một lễ ăn mừng chiến thắng của đội tuyển bóng đá Tây Ban Nha tại World Cup đã biến thành một thảm kịch”.

Vụ việc xảy ra chỉ ít giờ sau khi Tây Ban Nha đánh bại Argentina 1-0 trong trận chung kết tại MetLife Stadium (New Jersey), qua đó giành chức vô địch World Cup 2026. Danh hiệu lịch sử của thầy trò HLV Luis de la Fuente lẽ ra là khoảnh khắc trọn vẹn với người hâm mộ. Nhưng tại Ciudad Rodrigo, niềm vui chiến thắng đã bị phủ bóng bởi mất mát không thể bù đắp.

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Đào Trần

Tây Ban Nha World Cup 2026 tử vong World Cup

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