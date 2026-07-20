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Thể thao World Cup 2026

Ralf Rangnick đã đúng về Tây Ban Nha

  • Thứ hai, 20/7/2026 15:47 (GMT+7)
  • 27 phút trước

Dự đoán của HLV Ralf Rangnick sau thất bại trước Tây Ban Nha ở vòng 1/16 trở thành hiện thực khi "La Roja" đánh bại Argentina để đăng quang World Cup 2026.

Tây Ban Nha thể hiện sự vượt trội tai World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

"Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu chúng tôi vừa đối đầu với nhà vô địch thế giới trong tương lai", HLV Ralf Rangnick nhận định sau khi tuyển Áo thua Tây Ban Nha 0-3 ở vòng 1/16 World Cup 2026 hôm 3/7.

Nhà cầm quân người Đức cho rằng Tây Ban Nha đã chơi trận hay nhất từ đầu giải và sẽ rất khó bị đánh bại nếu duy trì phong độ đó. Ông thậm chí khẳng định sẽ không bất ngờ nếu đội bóng xứ sở bò tót trở thành tân vương World Cup.

Chỉ hơn hai tuần sau, lời tiên đoán ấy đã trở thành sự thật. Rạng sáng 20/7, Tây Ban Nha đánh bại nhà đương kim vô địch Argentina 1-0 sau hiệp phụ trong trận chung kết trên sân MetLife, bang New Jersey (Mỹ) để lần thứ hai bước lên đỉnh thế giới.

Chức vô địch khép lại hành trình gần như hoàn hảo của đoàn quân dưới quyền HLV Luis de la Fuente. Sau khi vượt qua Áo, Tây Ban Nha tiếp tục thể hiện sức mạnh trước hàng loạt đối thủ hàng đầu.

"La Roja" lần lượt đánh bại Bồ Đào Nha ở vòng 1/8, hạ Bỉ tại tứ kết, vượt qua Pháp ở bán kết trước khi khuất phục Argentina trong trận đấu cuối cùng.

Không chỉ lên ngôi vô địch, Tây Ban Nha còn tạo nên một trong những chiến dịch ấn tượng nhất lịch sử World Cup. Đội bóng chỉ để thủng lưới một bàn sau tám trận, lập kỷ lục về hàng phòng ngự của một nhà vô địch và không một lần bị đối thủ dẫn trước trong suốt giải đấu.

Nhìn lại hành trình ấy, phát biểu của Rangnick không còn là lời khen xã giao dành cho đội vừa đánh bại ông và các học trò. Đó là một dự báo chính xác về tập thể hay nhất World Cup 2026, đội bóng đã chứng minh sức mạnh áp đảo bằng cách đánh bại loạt ứng viên nặng ký để chạm tay vào chiếc cúp vàng danh giá.

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"La Roja" đã thay đổi thế nào? Động lực nào đã biến một đội bóng từng mang danh "Vua vòng loại" trở thành độc cô cầu bại suốt giai đoạn 2008-2012 là điều La Roja: How soccer conquered Spain and how spanish soccer conquered the world của Jimmy Burns chia sẻ.

Đào Trần

Tây Ban Nha Ralf Rangnick Áo World Cup 2026 chung kết Argentina

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