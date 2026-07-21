Tương lai Rodri bị đặt dấu hỏi

Tương lai của Rodri đang thu hút sự chú ý khi tiền vệ này đứng giữa hai lựa chọn, gia hạn với Manchester City hoặc chờ đợi cơ hội thực hiện giấc mơ khoác áo Real Madrid.

Rodri có thể ở lại Manchester City hoặc chờ đợi cơ hội tới Real Madrid.

Theo nhà báo Fabrizio Romano, dù đội chủ sân Etihad đặt lên bàn đàm phán một đề nghị gia hạn hợp đồng hấp dẫn, ngôi sao 30 tuổi vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về bước đi tiếp theo của mình.

Hiện tại, anh có hai lựa chọn chính, ký vào bản hợp đồng mới với mức lương tăng đáng kể hoặc tiếp tục thi đấu đến hết thỏa thuận hiện tại để trở thành cầu thủ tự do vào năm 2027.

Manchester City đặc biệt coi trọng Rodri và xem anh là nhân tố không thể thay thế trong đội hình, bất chấp việc tiền vệ này đã bước sang tuổi 30. Lời đề nghị từ phía "The Citizens" được đánh giá là hậu hĩnh nhằm bảo đảm sự phục vụ dài hạn của cầu thủ quan trọng nhất khu vực trung lộ.

Dù Rodri để ngỏ khả năng được trở lại Madrid thi đấu, thương vụ vẫn đang rơi vào trạng thái bế tắc. Mối quan hệ giữa các bên trở nên "nguội lạnh" do quan điểm từ phía chủ tịch Florentino Perez. Phía đại diện La Liga hiện vẫn chưa thực hiện bất kỳ động thái chính thức nào.

Quyết định của Rodri trong thời gian tới sẽ định đoạt cục diện nhân sự tại Manchester City. Nếu không đạt được thỏa thuận gia hạn, khả năng ngôi sao sinh năm 1996 tìm kiếm thử thách mới tại quê nhà Tây Ban Nha vào cuối mùa giải năm nay là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Mọi chuyển động về tương lai Rodri hiện phụ thuộc vào thái độ của ngôi sao 30 tuổi đối với đề nghị từ Manchester City và những tín hiệu mới nhất từ phía ban lãnh đạo Real Madrid.

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