10 vụ chuyển nhượng ít được biết hoàn tất trong World Cup 2026

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Harry Winks gia nhập Cagliari: Cựu tiền vệ tuyển Anh chia tay Leicester City sau khi đội bóng xuống hạng để ký hợp đồng hai năm với Cagliari. Đây là lần trở lại Serie A của Winks sau quãng thời gian khoác áo Sampdoria theo dạng cho mượn ở mùa 2022/23. Tiền vệ 30 tuổi kỳ vọng sẽ tìm lại phong độ trong màu áo đại diện Italy.
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Stefan de Vrij gia nhập Panathinaikos: Sau 8 năm gắn bó với Inter Milan và hơn 200 lần ra sân, trung vệ người Hà Lan quyết định đến Panathinaikos theo dạng tự do. De Vrij ký hợp đồng một năm với đội bóng Hy Lạp. Đây được xem là chương mới trong sự nghiệp của cầu thủ 34 tuổi.
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Regan Heskey gia nhập Cologne: Con trai huyền thoại Emile Heskey rời học viện Man City để gia nhập Cologne với mức phí có thể lên tới 8 triệu bảng. Tiền đạo 18 tuổi gắn bó với Man City từ năm 9 tuổi và ghi 13 bàn, kiến tạo 16 lần cho đội trẻ mùa trước. Cologne kỳ vọng Regan sẽ tiếp tục phát triển và nối bước người cha.
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Ander Herrera trở lại Real Zaragoza: Cựu tiền vệ Manchester United trở về khoác áo đội bóng thời niên thiếu Real Zaragoza, dù CLB này vừa rớt xuống giải Hạng Ba Tây Ban Nha. Herrera được xem là biểu tượng tinh thần trong giai đoạn khó khăn của đội bóng. Thương vụ mang nhiều ý nghĩa chứ không chỉ có yếu tố chuyên môn.
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Kelechi Iheanacho gia nhập Bursaspor: Iheanacho từ chối gia hạn hợp đồng với Celtic để chuyển sang Bursaspor, đội đang thi đấu ở giải Hạng Hai Thổ Nhĩ Kỳ. Tiền đạo người Nigeria thừa nhận rất tiếc khi không thể tiếp tục gắn bó với Celtic và hy vọng sẽ có ngày tái ngộ đội bóng Scotland.
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Jack Butland gia nhập Hull City: Tân binh Premier League chiêu mộ thủ môn Jack Butland từ Rangers theo bản hợp đồng hai năm. Thủ thành 33 tuổi từng khoác áo Birmingham, Stoke City, Crystal Palace và Manchester United. Anh cũng trở thành tân binh đầu tiên của Hull trong mùa hè này.
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Sebastian Haller gia nhập Sanfrecce Hiroshima: Sau khi chia tay FC Utrecht, tiền đạo Sebastian Haller gây bất ngờ khi chuyển sang Nhật Bản khoác áo Sanfrecce Hiroshima. Cựu chân sút Dortmund và Ajax ký hợp đồng một năm, đồng thời bày tỏ quyết tâm giúp đội bóng mới chinh phục các mục tiêu.
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Marco Palestra gia nhập Chelsea: "The Blues" âm thầm hoàn tất thương vụ trị giá 43 triệu bảng với hậu vệ Marco Palestra từ Atalanta. Cầu thủ 21 tuổi vừa được vinh danh là Hậu vệ hay nhất Serie A sau mùa giải bùng nổ trong màu áo Cagliari theo dạng cho mượn. Trước đó, Palestra từng tiến rất gần Inter Milan.
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Ronaldinho gia nhập Ravenna: Một trong những thương vụ gây sốc nhất mùa hè là việc Ronaldinho quyết định trở lại sân cỏ ở tuổi 46. Huyền thoại Brazil ký hợp đồng với CLB Ravenna tại Serie C, đồng thời trở thành cổ đông của đội bóng Italy.
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Jesse Derry gia nhập Sporting Lisbon: Tài năng trẻ Jesse Derry rời Chelsea để gia nhập Sporting theo dạng cho mượn trong mùa giải 2026/27. Cầu thủ chạy cánh 19 tuổi khẳng định Sporting là điểm đến lý tưởng để tiếp tục phát triển và tích lũy kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao.
Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.