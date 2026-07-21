10 vụ chuyển nhượng ít được biết hoàn tất trong World Cup 2026

Stefan de Vrij gia nhập Panathinaikos: Sau 8 năm gắn bó với Inter Milan và hơn 200 lần ra sân, trung vệ người Hà Lan quyết định đến Panathinaikos theo dạng tự do. De Vrij ký hợp đồng một năm với đội bóng Hy Lạp. Đây được xem là chương mới trong sự nghiệp của cầu thủ 34 tuổi.