Real và PSG muốn có sự phục vụ của nhà vô địch World Cup

Sự nghiệp của Ferran Torres có thể bước sang trang mới sau bàn thắng giúp Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026, khi cả PSG và Real Madrid đều dành sự quan tâm cho tiền đạo này.

Người hùng của tuyển Tây Ban Nha - Ferran Torres.

Tiền đạo của Barcelona ghi bàn thắng duy nhất giúp tuyển Tây Ban Nha đánh bại Argentina 1-0 sau 120 phút thi đấu, qua đó đưa "La Roja" lên ngôi vô địch thế giới. Pha lập công tại sân MetLife (New Jersey) sáng 20/7 giúp Ferran Torres trở thành người hùng của bóng đá Tây Ban Nha và thay đổi phần nào hình ảnh của anh trong mắt các CLB lớn.

Trước khi World Cup diễn ra, tương lai Ferran Torres tại Barcelona không thực sự chắc chắn. Cầu thủ 26 tuổi gặp khó khăn trong việc tìm vị trí ổn định trong đội hình đội bóng xứ Catalonia. Sự cạnh tranh khốc liệt trên hàng công khiến anh không còn giữ vai trò nổi bật như kỳ vọng sau khi gia nhập Barca.

Tuy nhiên, bàn thắng ở trận đấu quan trọng nhất của giải đấu đã giúp giá trị của Ferran Torres tăng lên. Khả năng chơi ở nhiều vị trí trên hàng công cùng kinh nghiệm thi đấu quốc tế khiến anh trở thành mẫu cầu thủ được nhiều đội bóng lớn quan tâm.

Theo L'Equipe, PSG đang theo dõi tình hình của Ferran Torres và xem anh là một phương án đáng cân nhắc cho hàng công. Bên cạnh đó, Real Madrid cũng được cho là dành sự chú ý cho cầu thủ người Tây Ban Nha.

Barcelona hiện chưa đưa ra quyết định cuối cùng về tương lai của Ferran Torres. Dù vậy, sau màn trình diễn ở chung kết World Cup, tiền đạo này không còn là cái tên bị đặt dấu hỏi về vị thế. Anh có thể trở thành một trong những nhân vật đáng chú ý của kỳ chuyển nhượng hè 2026 này.

Cách các ngôi sao Tây Ban Nha ăn mừng chức vô địch World Cup 2026 Sau khi vô địch World Cup 2026 sáng 20/7, loạt động thái ăn mừng của các cầu thủ Tây Ban Nha nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ.