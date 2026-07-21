Pha xử lý hỏng gây tiếc nuối của Alvarez ở chung kết World Cup 2026

Pha bóng đáng tiếc của Julian Alvarez khiến Argentina mất cơ hội bằng vàng trong những phút đầu trận chung kết World Cup 2026 gặp Tây Ban Nha hôm 20/7.

Ngay phút thứ 5 tại chung kết World Cup 2026, Argentina có cơ hội khiến Tây Ban Nha gặp khó khăn khi Lionel Messi được đặt vào thế đối mặt thủ môn Unai Simon. Tình huống xuất phát từ đường chọc khe tinh tế của Julian Alvarez, đưa Messi thoát xuống phía sau hàng phòng ngự đối thủ.

Tuy nhiên, Unai Simon cho thấy khả năng đọc trận đấu xuất sắc. Thủ thành Tây Ban Nha nhanh chóng băng ra khỏi vùng cấm, phá bóng trước khi Messi có thể tung ra cú dứt điểm.

Điều đáng tiếc là pha xử lý của Unai Simon vô tình đưa bóng trở lại đúng vị trí của Alvarez. Trong bối cảnh khung thành Tây Ban Nha đã bỏ trống, tiền đạo Argentina đứng trước nhiều lựa chọn thuận lợi. Anh có thể tung cú sút ngay vào lưới hoặc thực hiện đường chuyền sang cánh phải cho Rodrigo De Paul đang di chuyển từ sân nhà lên trong tư thế rất thoáng.

Nhưng Alvarez lại không thể tận dụng thời cơ. Cú chạm bóng tiếp theo của tiền đạo này thiếu chính xác, khiến anh mất quyền kiểm soát và để cơ hội trôi qua trong sự tiếc nuối của các cầu thủ Argentina.

Một góc quay khác ở tình huống của Alvarez.

Đoạn video về tình huống này sau đó được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội X, kéo theo nhiều tranh luận từ người hâm mộ Argentina. Một số ý kiến cho rằng Alvarez đáng lẽ phải xử lý đơn giản hơn trong khoảnh khắc quyết định. Có người thậm chí chỉ trích pha khống chế của tiền đạo này là “khó tin” ở một trận đấu quan trọng như chung kết World Cup.

Dù vậy, cũng có những bình luận bảo vệ Alvarez khi cho rằng tình huống diễn ra với tốc độ rất cao và một cầu thủ Tây Ban Nha đã có tác động nhẹ trước khi bóng đến chân anh. Góc quay từ trên cao có thể khiến pha bóng trông dễ dàng hơn so với thực tế trên sân.

Pha bỏ lỡ của Alvarez trở thành một trong những khoảnh khắc khiến Argentina phải tiếc nuối ở trận chung kết. Chung cuộc, Tây Ban Nha giành chiến thắng 1-0 sau hiệp phụ nhờ bàn thắng của Ferran Torres, qua đó lần thứ hai trong lịch sử đăng quang World Cup.

Highlights Tây Ban Nha 1-0 Argentina Sáng 20/7, Tây Ban Nha đánh bại Argentina 1-0 sau 120 phút thi đấu để trở thành nhà vô địch World Cup 2026.