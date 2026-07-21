Ibrahimovic: 'Gặp tôi thì cầu thủ Argentina sẽ bị húc vào đầu'

Zlatan Ibrahimovic tuyên bố sẽ húc đầu Leandro Paredes nếu có mặt trên sân, đồng thời chỉ trích các cầu thủ Tây Ban Nha quá hiền.

Ibrahimovic không chấp nhận hành vi của Paredes.

Trên Fox Sports, Ibrahimovic nhắc lại tình huống Paredes xô ngã Eric Garcia, bóp cổ hậu vệ Tây Ban Nha rồi tiếp tục vật Gavi xuống sân sau tiếng còi mãn cuộc trận chung kết World Cup 2026. Theo cựu tiền đạo AC Milan, hành vi của tiền vệ Argentina hoàn toàn không thể chấp nhận.

"Paredes nên cảm thấy may mắn vì trên sân không có một cầu thủ như tôi. Nếu tôi ở đó, tôi đã húc đầu cậu ta và chấp nhận nhận thẻ đỏ. Đó là hành động thiếu chuyên nghiệp", Ibrahimovic tuyên bố.

Không dừng lại ở đó, cựu tuyển thủ Thụy Điển còn bất ngờ chỉ trích chính các cầu thủ Tây Ban Nha: "Tôi không hiểu các cầu thủ Tây Ban Nha đang làm gì. Họ chỉ đứng nhìn khi đồng đội bị đối phương tấn công". Anh cho rằng các học trò của HLV Luis de la Fuente quá kiềm chế trong bầu không khí căng thẳng tại sân MetLife.

Bên cạnh việc chỉ trích Paredes, Ibrahimovic cũng dành nhiều lời khen cho nhà vô địch World Cup 2026. Theo cựu tiền đạo 43 tuổi, Tây Ban Nha hoàn toàn xứng đáng bước lên ngôi vô địch nhờ lối chơi thuyết phục xuyên suốt giải đấu.

"Hôm nay bóng đá chiến thắng. Tây Ban Nha chơi thứ bóng đá người hâm mộ luôn muốn được chứng kiến. Argentina thậm chí không có nổi một cú sút trúng đích. Đội có hàng thủ hay nhất giải vô địch và đó cũng là đội phải vô địch", Ibrahimovic nhấn mạnh.

Hôm 20/7, Argentina thua Tây Ban Nha 0-1 với bàn thắng duy nhất do công của Ferran Torres.

Video cận cảnh màn ẩu đả sau trận Tây Ban Nha - Argentina Sáng 20/7, các cầu thủ Tây Ban Nha và Argentina xảy ra xô xát sau khi tiếng còi mãn cuộc trận chung kết World Cup 2026 vang lên.