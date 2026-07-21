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Thể thao World Cup 2026

10 ngôi sao có thể tìm bến đỗ mới sau World Cup 2026

  • Thứ ba, 21/7/2026 14:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Bên cạnh những tài năng trẻ, nhiều ngôi sao hoàn toàn có thể tìm kiếm bến đỗ mới cho bản thân sau khi World Cup 2026 khép lại.

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Ibarahim Maza (Algeria): Ở tuổi 20, Maza bùng nổ tại Bayer Leverkusen với 32 lần đá chính mùa giải 2025/26. Bất chấp việc Algeria bị loại sớm tại World Cup 2026, màn trình diễn cá nhân của anh đã để lại nhiều ấn tượng với người hâm mộ.
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Rayan (Brazil): Việc Carlo Ancelotti loại Joao Pedro để chọn Neymar và Rayan gây sốc với người hâm mộ. Bản hợp đồng 30 triệu bảng gây ấn tượng tại Bournemouth với 7 bàn cùng tốc độ ấn tượng. Anh chơi không đến nỗi tồi tại World Cup 2026 dù Brazil bị loại ở vòng 16 đội.
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Ayyoub Bouaddi (Morocco): Tiền vệ 18 tuổi gây chú ý khi chọn Morocco thay vì Pháp để tham dự World Cup 2026. Sau khi khước từ Arsenal và PSG để ở lại Lille, anh lột xác thành ngôi sao toàn diện ở khu vực trung lộ, xuất sắc trong tranh chấp lẫn chuyền bóng.

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Enzo Fernandez (Argentina): Màn ăn mừng ngạo nghễ sau khi ghi bàn góp phần giúp Argentina đánh bại Anh với tỷ số 2-1 ở bán kết World Cup 2026 hôm 16/7 có thể khiến tương lai của cầu thủ này tại Chelsea bị đặt nhiều dấu hỏi, bất chấp việc hợp đồng giữa đôi bên còn thời hạn đến tận năm 2032 và Xabi Alonso hiện đã lên nắm quyền.
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Rodri (Tây Ban Nha): Tuyển thủ Tây Ban Nha hiện chỉ còn một năm hợp đồng với Manchester City và đang lọt vào tầm ngắm của Real Madrid. Sau khi cùng "La Roja" vô địch World Cup 2026, anh rõ ràng sẽ là món hàng được quan tâm trên thị trường.
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Aurelien Tchouameni (Pháp): Tương lai của tiền vệ người Pháp tại Bernabeu vốn lung lay sau vụ xích mích với Federico Valverde hồi tháng Năm. Hiện nhiều ông lớn đang chờ đợi cơ hội chiêu mộ anh, nhất là khi ngôi sao mang áo số 8 để lại ít nhiều ấn tượng ở World Cup 2026.
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Cristian Romero (Argentina): Dù trải qua một mùa giải đáng quên cùng Tottenham Hotspur, những màn trình diễn ấn tượng trong màu áo Argentina tại World Cup 2026 giúp anh thu hút sự quan tâm từ nhiều đội bóng lớn ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay.
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Angelo Stiller (Đức): Trong bối cảnh thầy trò Julian Nagelsmann bất ngờ bị loại sớm, cầu thủ này không có nhiều thời gian để thể hiện bản thân tại World Cup 2026. Dẫu vậy, những màn trình diễn tương đối tốt trong màu áo VfB Stuttgart giúp anh thu hút sự quan tâm từ nhiều đội bóng lớn.
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Emiliano Martinez (Argentina): Bất chấp tuổi tác, Martinez vẫn đem đến những màn trình diễn cực kỳ ấn tượng tại World Cup 2026. Dù đại diện Nam Mỹ để thua Tây Ban Nha với tỷ số 0-1 trong trận chung kết hôm 20/7, ngôi sao thuộc biên chế Aston Villa xứng đáng được khen ngợi với hàng loạt tình huống cứu thua đẳng cấp.
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Caleb Yirenkyi (Ghana): Cái tên này là một trong những điểm sáng của tuyển Ghana tại World Cup 2026. Vốn là tiền vệ trung tâm, anh gây ấn tượng nhờ sự đa năng. 6 tháng qua, tài năng sinh năm 2006 đã chứng minh năng lực khi chơi tốt ở cả trung vệ, hậu vệ lẫn tiền vệ cánh.
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Huy Trưởng

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