10 ngôi sao có thể tìm bến đỗ mới sau World Cup 2026

Enzo Fernandez (Argentina): Màn ăn mừng ngạo nghễ sau khi ghi bàn góp phần giúp Argentina đánh bại Anh với tỷ số 2-1 ở bán kết World Cup 2026 hôm 16/7 có thể khiến tương lai của cầu thủ này tại Chelsea bị đặt nhiều dấu hỏi, bất chấp việc hợp đồng giữa đôi bên còn thời hạn đến tận năm 2032 và Xabi Alonso hiện đã lên nắm quyền.